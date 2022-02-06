Yüsra İsmi Ne Demek, Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor Mu?

Genellikle kız çocuklarına verilen isimler arasında gösterilen Yüsra isminin kökeninin Arapça olduğu bilinmektedir. Arapça'dan gelen bu isim o dilde kolaylık anlamını taşır ve sıklıkla tercih edilir. İsmin anlamı ile bahsedilen kolaylık ise insanların taşıdığı yükü hafifleten hal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çoğu yerde ise Yüsra isminin anlamı Allah tarafından insana bahsedilen kolaylık olarak yazılmaktadır. Sizler için son zamanlarda sıklıkla tercih edilen ve anlamı merak konusu olan Yüsra isminin anlamı ile ilgili detayları haberimizin devamında yazdık. Peki Yüsra ismi Kur’an’da geçiyor mu, Yüsra isminin kökeni nedir?

Yaşanılan durumun ya da olgunun kolaylığı anlamına gelebilecek olan Yüsra ismi Arapça'dan gelir ve kolaylık şeklinde dilimize çevrilir. Özellikle anlamı ve kulağa hoş gelen tanısı ile birlikte son dönemde ailelerin kız bebeklerine koymak için tercih ettiği güzel isimler arasında bulunmaktadır. Aileler kız çocukları için Yüsra ismini keyifle kullanabilir ve tercih edilebilir. Rahatlığın sona ermesi ve insanın zorluklardan kurtulması olarak bilinen Yüsra ismi sıkıntıları gideren ve kolaylıklar sunan kimse olarak anlaşılabilmektedir.

Sağduyu bir ayette temsil eden bu isim zorlukları aşma yetisi, sağduyulu davranma anlamlarını karşılamaktadır. Hayatta yaşanılan zorlukları başarı ile geçmek için de kullanılan bu isim yaşanılan zorlukları kolay bir şekilde atlatabilmek ve dirençli olmak şeklinde anlamları da karşılar.

Bunun yanı sıra son zamanlarda araştırma konusu olan Yüsra isminin Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu olmuştur. Yüsra ismi Kur'an'da geçer ve 2 farklı ayette yer alır. Bakara Suresi 185. ayet ile Kehf Suresi 88. Ayet, Talak Suresi 7. Ayet, Zariyyat Suresi 3. Ayet ve İnşirah Suresi 5. ve 6. ayette Yüsra ismi geçmektedir.

Kur'an'da söz konusu ismim içerdiği anlamlar da geçer ve İnşirah ile Talak surelerinde Yüsra sözünün kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra Talak suresinin 7. Ayeti’nde de söz konusu ismin net bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Kolaylık kelimesi yerine Yüsra kelimesi kullanılır ve Allah'ın verdiği zorluklar sonrasında kolaylıkların kılınacağı anlatılır.