Yürüyüş Meditasyonu Nedir, Faydaları Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Herkes için ideal bir pratik olan yürüyüş meditasyonu zihinsel ve fiziksel bir farkındalık çalışmasına yönelik olarak yapılır. Keyifli bir yürüyüş, meditasyon çalışması ile oldukça etkili hale gelecektir. Yürürken yapılan ve oldukça basit olan bir meditasyon biçimi yürüyüş meditasyondur ve insanlar bunu yaparken zihinsel ve fiziksel fayda görür. Yürüyüş meditasyonunun kökeni Budizm'e dayanır ve bunu gerçekleştirmek için herhangi bir meditasyon deneyimine sahip olmanız da gerekli değildir. Yavaş ve basit adımlar attığınız sırada çevrenizin ve nefesinizin farkında olarak yürümek bu işi yapabilmenizin en temel tanımı olmaktadır.

Yürüyüş meditasyonu yapmanın faydaları ile ilgili olarak ünlü bir Budist rahip yeryüzünü ayaklarınızın altıyla öper gibi yürüyün demiştir ve pek çok metinde yürüyüş meditasyonunun faydalarından bahsetmiştir. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre yürüyüş meditasyonunun çok fazla faydası bulunmaktadır. Örneğin kan dolaşımı düzenlenir ve uzun süre hareketsiz kaldığınız zaman kısa bir yürüyüş yapmak size çok iyi gelir. Yürüyüş meditasyonu tüm metabolizmayı canlandırmanın en iyi yollarından biri olarak görülmektedir. Adımlarınızın farkında olarak yürümek ve koşturmadan bu işi yapmak verimli nefes almayı sağlar ve bu şekilde vücudunuzdaki oksijen miktarı da artar. Kan dolaşımının düzenlenmesi ile beraber enerji seviyeniz artacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra yemek yedikten sonra kısa bir yürüyüş gerçekleştirmek de sindirim sistemini desteklemek için çok faydalı bir yol olmaktadır.

Bu meditasyon sayesinde kaygı da azalır ve birçok bilimsel araştırma farkındalık çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı durumlarda kaygı ve stres seviyelerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır. Yürüyüş özellikle meditasyon ile birleştiği zaman 2017 senesinde yapılan bir araştırmaya göre anksiyete belirtilerini azaltmaktadır.

Konu ile ilgili farklı bir araştırmada 2016 yılında yapılmıştır ve sonuçlara göre yürüyüş meditasyonu kan şekerini de dengelemektedir. Özellikle Tip 2 diyabet hastası olan insanlarda yürüyüş meditasyonu yapılarak kan şekeri seviyeleri dengelenir ve bu durum sağlığa katkı sağlar. Yürüyüş meditasyonunun depresyonu önlediği de bilinmektedir ve hareket etmenin önemi yaş ilerlediği zaman artmaktadır. Haftada 3 defa yürüyüş meditasyonu yapan kişilerde yapılan araştırmalara göre depresyon belirtileri daha az görülmektedir.

Bu teknik yani yürüyüş meditasyonu herkesin keyifle ve kolaylıkla uygulayabileceği bir teknik olarak görünmektedir. Tek başına yürüyüş yapmak bile bir meditasyon olarak kabul edilir ve günlük olarak ritimli bir şekilde yürüyüş yapmak da bu çalışmayı daha etkili bir hale getirir. Budizm’de yaygın olarak yapılmakta olan bu teknik zihni daha iyi odaklayabilmeyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Doğa ile iç içe hareket halinde ve gözler açık bir şekilde uygulanması sebebiyle tüm duyuları kullanarak bu meditasyonu yapabilme imkanı da bulunmaktadır. Huzurla ve rahat yürüyebileceğiniz doğal bir ortamda ya da evde yürüyüş meditasyonu uygulamak için doğal bir yerde bulunmanız gerekmektedir. Bu meditasyonu isterseniz ayakkabı ile de yapabilirsiniz fakat çıplak ayak ile toprağa basmak yürüyüş meditasyonunun etkisini arttıracaktır.