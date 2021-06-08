Yunanistan'dan, Yeni Karar! Türkiye Üzerinden Yapılan Sığınma Başvurularını Kabul Etmeyecek

Yunanistan'dan yine yeni bir hamle daha geldi. Yunanistan bu sefer Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen sığınmacılar için yeni bir karar aldı.

Güncel 08.06.2021 - 22:06 08.06.2021 - 22:07 Berkay Keskin
Yunanistan'dan, Yeni Karar! Türkiye Üzerinden Yapılan Sığınma Başvurularını Kabul Etmeyecek
After 3 ne zaman çıkacak? After 3 filmi vizyon tarihi belli oldu

After 3 ne zaman çıkacak? After 3 filmi vizyon tarihi belli oldu

Yunanistan, sürekli olarak Ege'de bulunan sığınmacıları yasalara uygun olmayan bir şekilde Türkiye'ye doğru itmesinin ardından bu seferde yeni bir karara imza attı. Alınan kararda, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelenleri kapsayan yeni bir karar çıkarıldı.  

Yunanistan, ise bu kararı Türkiye'yi güvenli olarak nitelendirdiği  için aldığını açıkladı. Alınan kararda, "Türkiye'nin mülteciler için güvenli bir ülke olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın artık  Türkiye üzerinden yapılan sığınmacı başvurularını etmeyeceğini açıkladı

 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından  yapılan açıklamada , "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor" ifadeleri kullanıldı.

 Uluslararası koruma başvurusu  isteğinde  bulunan ve  bu kategoride bulunan kişilerin  yaşam şartları ve insan haklarına ilişkin Türkiye'deki mevcut durum göz önüne alınarak bu kararın alındığını belirten açıklamada, Türkiye'nin bu ülkelerden gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin tüm şartları sağladığını açıkladı.

  Yunanistan Göç ve İltica Bakanı, yapmış olduğu açıklamada,   belirtilen ülkelerde bulunan ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden yapmış oldukları sığınma başvurusunu artık kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır" açıklamasını  yaptı.

Yapılan açıklamada , "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor" ifadeleri kullanıldı.

 Yunanistan, sürekli olarak Ege'de bulunan sığınmacıları yasalara uygun olmayan bir şekilde Türkiye kıyılarına doğru sık sık "geri itme" vakalarıyla gündeme geliyor. Uluslararası basın ve insani yardım kuruluşlarının bu yönde  hazırlanan birçok rapora  rağmen Atina yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@