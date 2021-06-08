Yunanistan'dan, Yeni Karar! Türkiye Üzerinden Yapılan Sığınma Başvurularını Kabul Etmeyecek

Yunanistan, sürekli olarak Ege'de bulunan sığınmacıları yasalara uygun olmayan bir şekilde Türkiye'ye doğru itmesinin ardından bu seferde yeni bir karara imza attı. Alınan kararda, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelenleri kapsayan yeni bir karar çıkarıldı.

Yunanistan, ise bu kararı Türkiye'yi güvenli olarak nitelendirdiği için aldığını açıkladı. Alınan kararda, "Türkiye'nin mülteciler için güvenli bir ülke olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın artık Türkiye üzerinden yapılan sığınmacı başvurularını etmeyeceğini açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası koruma başvurusu isteğinde bulunan ve bu kategoride bulunan kişilerin yaşam şartları ve insan haklarına ilişkin Türkiye'deki mevcut durum göz önüne alınarak bu kararın alındığını belirten açıklamada, Türkiye'nin bu ülkelerden gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesine ilişkin tüm şartları sağladığını açıkladı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı, yapmış olduğu açıklamada, belirtilen ülkelerde bulunan ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden yapmış oldukları sığınma başvurusunu artık kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada , "Yunanistan mevzuatı, Türkiye'yi mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak tanımlıyor. Bu karar, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacıları kapsıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan, sürekli olarak Ege'de bulunan sığınmacıları yasalara uygun olmayan bir şekilde Türkiye kıyılarına doğru sık sık "geri itme" vakalarıyla gündeme geliyor. Uluslararası basın ve insani yardım kuruluşlarının bu yönde hazırlanan birçok rapora rağmen Atina yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.