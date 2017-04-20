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Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Bomba Patladı
20 Nisan 2017, 00:23
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bomba patladı. Başkentin merkezinde bulunan Eurobank şubesinde patlayan bomba ile ilgili kimliği belirsiz bir kişinin patlama öncesinde zougla.gr adılı haber sitesini aradığı bildirildi.
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