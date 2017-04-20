Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Bomba Patladı 20 Nisan 2017, 00:23

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bomba patladı. Başkentin merkezinde bulunan Eurobank şubesinde patlayan bomba ile ilgili kimliği belirsiz bir kişinin patlama öncesinde zougla.gr adılı haber sitesini aradığı bildirildi.