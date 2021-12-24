Yunan Yetkililer, İnsansız Hava Araçları ve Termal Kameralarla Mültecileri İzliyor

Atina'daki Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nda bilgi ve iletişim teknolojisi başkanı Anastasios Salis, birbirine geçen iki kapının arkasından kapatılmış, yalnızca bir kimlik kartı ve parmak izi ile erişilebilen hava geçirmez bir odaya girmeden önce, "Hadi gerçekten güzel görünen bir şeye bakalım," diyor. tarama.

Bu kapıların ötesinde bakanlığın yeni kurulan merkezi gözetleme odası var.

Ön duvar geniş bir ekranla kaplıdır. Bir düzineden fazla dikdörtgen ve kare, sisteme halihazırda bağlı olan üç mülteci kampından görüntüler gösteriyor.

Bazıları Samos adasındaki bir mülteci kampında bir basketbol sahası gösteriyor. Başka bir ekran oyun alanını ve bir diğeri de insanların sosyalleştiği konteynırlardan birinin içini gösteriyor.

Tepede, ışıklar aniden kırmızı yanıp söner. Kamplardan birinde potansiyel bir tehdit tespit edildi. Bu "tehdit", Yunanistan Göç Bakanlığı'nın ülkedeki yaklaşık 40 mülteci kampının tamamında uyguladığı ve uyguladığı yüksek teknolojili bir güvenlik sistemi olan Centaur tarafından işaretlendi.

Centaur, kameralar ve hareket sensörleri içerir. Silahların varlığı, yetkisiz araçlar veya kısıtlı alanlara olağandışı ziyaretler gibi tehditleri otomatik olarak tahmin etmek ve işaretlemek için algoritmalar kullanır.

Sistem daha sonra kamplarda çalışan polis, itfaiye ve özel güvenlik gibi uygun yetkilileri uyarır.

Operatörler, kontrol odasından kamera donanımlı insansız hava araçları yerleştiriyor ve kampta görevli memurlara bildirilen tehdidin bulunduğu yere acele etmeleri talimatını veriyor. Memurlar, kontrol merkezi ile iletişim kurmalarını sağlayan yazılım yüklü akıllı telefonlar taşırlar. Tehdidin niteliğini ve ciddiyetini belirledikten sonra, kontrol odası olayı çözmek için onları sahada yönlendirir.

Operasyonun bir parçası olarak toplanan video görüntüleri ve diğer veriler daha sonra sistemdeki bir “olay kartı” altında saklanabilir. Bu özel olay, Centaur sisteminin özel bir turu ve önizlemesi sırasında Al Jazeera'ya sunulan yalnızca bir simülasyondur. Yunan yetkililere göre programın amacı, kamplarda ve çevredeki topluluklarda yaşayanların güvenliğini sağlamak.

“Kampın kundaklanması olan Moria'da yaşadığımız gibi olayları önlemek için şiddeti önlemek için teknolojiyi kullanıyoruz. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Kasım ayında Kos adasında yeni, AB tarafından finanse edilen “kapalı kontrollü” bir mülteci kampının açılışında Al Jazeera'ya verdiği demeçte, güvenlik herkes için kritik öneme sahip, ”dedi.