YouTube Premium, 22 Eylül 2024 itibarıyla abonelik fiyatlarını artırdığını duyurdu. Zam, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi 10’dan fazla ülkede geçerli olacak ve bazı yerlerde yüzde 60’a kadar çıkıyor. Bu durum, daha önce de fiyat artışları yaşamış kullanıcıların tepkisini toplarken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Google, zamların içerik üreticilerine daha fazla destek sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını savunsa da, Premium’un birçok bölgede rakip platformlardan daha pahalı hale gelmesi kullanıcıların hoşnutsuzluğunu artırdı.

Türkiye’de henüz bir zam yapılmadı; bireysel abonelikler 57,99 TL, aile paketleri ise 115,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor. Ancak, diğer ülkelerdeki artışların Türkiye fiyatlarını da etkileme ihtimali oldukça yüksek.

Ayrıca, YouTube, izleyicilerin videoları duraklattıkları anlarda gösterilecek yeni 'durdurma reklamları' formatını geniş bir kitleye sunmaya başladı. Bu değişiklik, platformun reklam stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.