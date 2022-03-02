Yıllar Sonra Yaşanan En Büyük Sel Felaketi Avustralya'da Binlerce Kişiyi Yerinden Etti

En az dokuz kişi hayatını kaybetti

Kargaşada en az dokuz kişi öldü. Birçoğunun evcil hayvanları olan çok sayıda bölge sakini, kuzey Yeni Güney Galler eyaletindeki Lismore kasabasında hızla yükselen bir nehir tarafından çatılarında mahsur kaldı.

Bir polis açıklamasına göre, 80'li yaşlarında bir kadının cesedi Salı günü Lismore'daki evinde bir komşu tarafından bulundu. Nasıl öldüğüne dair hiçbir ayrıntı yoktu. Tavandaki rögarlardan çatı boşluklarına tırmanan ev sahiplerinin yükselen sular tarafından tuzağa düşürülebileceğine dair endişeler vardı.

Lismore Eyaleti Acil Servis Komutanı Steve Patterson, bir polis kurtarma görevlisinin yaşlı bir kadını neredeyse suyla dolu bir çatı boşluğundan kurtardığını açıkladı.

Pazartesi gecesi yakınlardaki Woodburn kasabasındaki bir köprüde düzinelerce araba mahsur kaldı ve her iki köprü de sular altında kaldı. Yetkililer, Salı günü erken saatlerde köprüden 50 kadar kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Woodburn Eyalet Acil Servis Komutanı Ashley Slapp, "Onları karanlıkta indirecek hiçbir gücümüz yoktu, bu yüzden sığınakta olduklarından emin olmak zorundaydık ve bu sabah içeri girip hepsini çıkardık," dedi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Dominic Perrottet, Salı gününe kadar eyaletinde 1.000 kişinin kurtarıldığını ve yetkililere 6.000'den fazla yardım çağrısı yapıldığını söyledi. Perrottet, 40 bin kişiye tahliye emri verildiğini, 300 bin kişinin de tahliye uyarısı aldığını belirtti.

Perrottet, "Herkesin güvenliğini sağlamak ve eyaletimizin karşısındaki bu toplulukları mümkün olduğunca çabuk ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Hükümet meteorologu Jonathan Howe, kuzey Yeni Güney Galler ve güney Queensland'deki son yağış miktarını "astronomik" olarak nitelendirdi.

Pazar günü Brisbane'in kuzeybatısında Queensland Polis Komiseri Katarina Carroll, acil servisin Cumartesi günü eyalet başkenti Brisbane'de demirli yatından yükselmiş bir nehre düşen 70 yaşlarındaki bir adam ve aracıyla selde kaybolan 76 yaşındaki bir adam için ciddi endişeler taşıdığını söyledi.

Olağanüstü yağış, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bu hafta Avustralya'nın geniş bir kesiminin yağışlarının %20'sini kaybettiğini ve ülkenin yangın riskinin sadece birkaç yıl önce geliştirilen en kötü durum senaryolarının ötesine geçtiğini bildirmesiyle geldi.