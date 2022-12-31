Yılbaşında Ne Yemeği Yapılır, Yılbaşı Yemekleri Nedir?

Pek çok kişi yılbaşı akşamının yaklaşması ile beraber yılbaşı sofrası için hazırlık yapmakta ve çeşitli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Yılbaşı tarifleri ve yemekleri ile işiniz çok kolaylaşmaktadır ve sizin için çok sayıda tarif bulunur. Sizler için haberimizin devamında lezzetiyle mideleri ve sunumuyla gözleri doyuracak olan birbirinden lezzetli yılbaşı menülerini sıraladık. Yılbaşında vazgeçilmez olarak yılbaşı hindisi yapılır ve bu tarif için gerekli olan malzemeler arasında bir orta boy hindi, bir çorba kaşığı domates salçası, 1 soğan, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ,1 tatlı kaşığı pul biber, 45 gram tereyağı ve bir kahve fincanı ayçiçek yağı bulunur.

Yılbaşı hindisi yapılışı için öncelikle soğanı sos için soyup kıymanız gerekmektedir. Pul biber, domates salçası, ayçiçek yağı ve kırmızı toz biber 1 kasede karıştırılır ve hazırlanan bu karışım temizlenmiş hindinin her tarafına bir fırça yardımıyla sürülür. Hindiyi yarım saat boyunca oda ısısında bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra fırın derecesini 170 dereceye ayarlamanız ve ızgaranın üzerine hindiyi yerleştirmenin sonrasında yaklaşık 3.5 saat eti pişirmeniz gerekmektedir.

Hindiyi pişirmeniz esnasında hindinin üzerine çok fazla kararmaması için folyo ile örtmenizi tavsiye edilir ve arada bir hindi etini çevirerek pişirmeniz gerekir. Hindinin üzerine her saatte bir birkaç nohut büyüklüğünde tereyağı sürmeniz ve iyice piştikten sonra hindi etini fırından almanız gerekli olur. Dilediğiniz sebzelerle ya da siyah beyaz üzümlerle birlikte tarifinizi süsleyebilirsiniz. Peki yılbaşında hangi yemekler yapılır ve bu yemeklerin tarifleri nelerdir?

Yılbaşı hindisinin yanı sıra bu özel yeri de ballı hardallı tavukta sıklıkla tercih edilmektedir. Gerekli olan malzemeler arasında 4 parça kemiksiz tavuk pirzola, 3 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı hardal, 1/2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı soya sosu, tuz, karabiber ve 4 diş sarımsak ve bir tutam maydanoz gereklidir.

Öncelikle tuz ve karabiber ile tavukları harmanlamanız ve balı, suyu, soya sosunu ve hardalı bir kabın içerisinde karıştırmanız gerekmektedir. Zeytinyağını tavanın içerisinde ekleyerek ısıtmanız ve arkalı önlü olacak şekilde tavukları kızartmanız tavsiye edilir. Tavukların içine sarımsakları havanda ezdikten sonra ekleyin ve ardından tavanın kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika boyunca pişirin ara sıra tavuklara çevirerek kızartmanız gerekmektedir ve hazırlamış olduğunuz ballı sosu tavaya eklemeniz önerilir. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca tavuklar sosu çekene kadar pişirin ve hazırlamış olduğunuz bu ballı hardallı tavukları patates kızartması ile servis edin.

Karnabahar graten de sıklıkla tercih edilen tarifler arasında yer almaktadır ve bu yemeği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler arasında bir adet küçük boy karnabahar, 1 adet yumurta, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı un bulunmaktadır.