Yılbaşında Aşk, Para ve Şans Ritüeli! Yılbaşı Ritüeli Nasıl Yapılır?

2022 senesinin acısıyla tatlısıyla bitmesine saatler kaldı ve 2023 yeni umutlar ve yeni başlangıçlar ile yola çıktı. Dünyanın hemen hemen her yerinde yılbaşı farklı ritüeller ve gelenekler ile kutlanmaktadır. Yeni yıl bereket, para, aşk ve şans getirirken herkes yeni senede daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu olmayı istemektedir. Her ne kadar saat 00.00 gösterdiği sırada yılbaşı başlıyor olsa da kutlamalara start verildi ve birbirinden özel ve ilginç ritüeller yapıldı.

Yeni yıla yaşadığımız koca bir yılı daha geride bırakıp bereket, bolluk, aşk, para ve şans getirmek için yapılan ritüeller yılbaşı ritüeli olarak isimlendirmektedir. Yılbaşı ritüelleri iyiliği, güzelliği davet etmek için düzenlenir ve kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır. Bazı kültürlerde insanlar tütün yakma ve mezarlık ziyaretleri gelenekleri ile önceki yıl kendilerine veda eden sevdiklerinin ruhuna da yılbaşı ritüelleriyle veda etmektedir.

Baklagiller refah bolluk ve bereketin sembolüdür ve Güney Amerika'da yapılan bir ritüele göre yılbaşı gecesinde baklagil tüketilmektedir. Ülkemizde ise baklagil ritüeli daha farklı bir şekilde düzenlenir ve fasulye gibi baklagil taneleri evin duvarlarına fırlatılmaktadır. Baklagil tanelerinin etrafa yayılmasının Anadolu'da eve bolluk ve bereket getireceğine inanılmaktadır.

21 Aralık tarihinde nar kırma ritüeli yapılır ve kutsal meyve olan nar, Hristiyanlık’ta, Mısır'da İslamiyet’te ve Budizm’de yer almaktadır. Nar meyvesi İslamiyet’e göre cennet bahçelerinde yetişir ve pek çok inanışta sonsuz yaşamı, bereketi, bolluğu, çoğalmayı ve doğumu temsil eder. Evin kapı eşiğinde nar kırma ritüeli için durulur, dilekler dilenir ve daha sonra nar yere atılarak ritüele devam edilir. Ritüele göre nar tanelerinin dağılmasına bağlı olarak keseniz de o kadar bereketli olur.

Tuz serpme reçeli de bir grup insan tarafından yılbaşında yapılmaktadır. Tuz geleneklere göre kötü enerjileri kovmak için kullanılır ve uğur getirdiğine inanılır. Ruhları ve kötü enerjileri evinizden uzaklaştırmakta olan tuzu omzumuzun arkasına ya da kapınızın önüne serpmeniz yeterli olacaktır.

Ekmek sallama ritüeli ve yılbaşı ekmeği yapmak da yılbaşında yapılan ritüeller arasında yer almaktadır. Ülkelerin kültürlerine göre ekmek ile yapılan ritüellerin anlamı değişmektedir. Örneğin İrlanda'da ekmek sallama reçeli yapılır ve duvara ekmek asarak bu ritüel gerçekleşir. Bu şekilde yeni senede yeni hayata başlanılacağına inanılmaktadır. Yılbaşı ekmeği Ermenistan'da pişirilir ve bugüne özel bir malzeme bu ekmeğin içine eklenir. Bu malzeme iyi dileklerdir ve hamura şans ekleyerek ritüel gerçekleştirilir. Bu şekilde yeni sene için dilenen dileklerin de gerçekleşeceğine inanılmaktadır.

Üzüm yeme reçeli de huzur dolu bir yıl için yapılır ve özellikle İspanya'da tercih edilir. Yeni sene için geri sayım yapıldığı anda 12 adet üzüm yenilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yeni senenin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde geçeceğine inanılmaktadır. 12 adet üzüm her bir ayı temsil eder ve sayı daha farklı olmamalıdır.