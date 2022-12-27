Yılbaşı öncesinde emeklinin cüzdanı bayram edecek! 3 banka promosyonda tarih yazdı!

3 banka promosyonda tarih yazdı! Yılbaşı öncesinde emeklinin cüzdanı bayram edecek! Emekli promosyon rakamları Temmuz ayında yapılan zamlardan sonra her ay yenilendi. Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan toplantılar sonucu alınan karar ile bankaların emekli promosyon tutarları Aralık ayı için güncellendi. Güncellenen promosyon tutarlarında bankalar birbirleri ile yarışırken bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. Emekli maaşlarına ek promosyon almak isteyen kişiler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Çoğu bankalar emekli promosyon tutarlarını 7 bin TL üzerine çıkardı ve bu durum emekli maaşı alan kesimi mutlu etti.

ING Bankası Promosyon Rakamları

INGBANK, 1 aylık toplam geliri 3500 TL tutarına denk gelen müşterilerine 4500 TL, 3500 TL-7500TL arası tutarda maaş alanlara 5250 TL, 7500 TL-10.000 TL arası maaş alanlara 6750 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 7500 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. INGBANK promosyon kampanyasından yaralanabilmek için müşterilerinden 3 yıl ING Bank ’da 3 yıl kalma sözü istiyor. Bu kampanya 1 Aralık 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlilik sağlıyor.

Akbank 7 Bin TL’ye Varan Promosyon İmkanı

AKBANK, SGK emekli maaşını Akbank’tan alan müşterilerine 7000 TL’ye varan promosyon imkanları tanıyor. SSK, BAĞ-KUR veya emekli sandığı emekli maaşını Aralık ayı içerisinde Akbank’a taşıyanlar bu kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya 1 Aralık 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir. 3499 TL ve altında maaş alanlara 4200 TL, 3500 TL-7499 TL arası maaş alanlara 4850 TL, 7500 TL-9999 TL arası maaş alanlara 6250 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7000 TL promosyon imkanı sağlıyor.

İş Bankası ile Yüksek Promosyon Tutarları

İŞ BANKASI, emekli maaşlarını İş Bankasına taşıyanlara ilk emekli maaşları yatırıldıktan sonra 3 yıl kalma sözü verenlere 7500 TL’ ye kadar promosyon veriyor. 3499 TL ve altı maaş alanlara 4500 TL, 3500 TL-7499 TL arası maaş alanlara 5250 TL, 7500 TL-9999 TL arası maaş alanlara 6750 TL, 10.000 TL üzeri maaş alanlara ise 7500 TL promosyon ödemesi yapıyor.



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