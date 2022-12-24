Yılbaşı Dekoru Nasıl Olur? Yılbaşında Özel Ev Dekorasyonu

Yılbaşında eviniz için özel olarak hazırlayabileceğiniz dekorasyon fikirleri iç mimar ve tasarımcı Nihat Yıldız tarafından paylaşıldı ve konu hakkında merak edilenler yanıtlandı. Yılın en sevilen yılbaşı zamanına sayılı günler kala alışveriş merkezleri, mağazalar caddeler ve sokaklar aralık ayı boyunca ışıl ışıl olmaya başladı. Peki günün en çok vakit geçirdiğimiz yerleri kafeler, kuaför salonları ve evlerde yılbaşı ruhunu hissetmek için neler yapmamız mümkündür? Yıldız, yaşam alanlarımıza yeni ve farklı bir heyecan taşımak için dekorasyon önerilerinde bulundu ve dikkat çekti.

Yeni yıl, ağaçları yılbaşının vazgeçilmezi olarak bilinir ve adeta bir olmazsa olmazdır. Gerçek boyutlardaki yılbaşı ağaçları ile birlikte bu sene minyatür boyda olan ağaçlar da öne çıkmaktadır. Işıklandırılmış ve kar görünümü verilmiş küçük bir yeni yıl ağacından birkaç tane alarak ofisinizin en güzel köşesinde ya da evinizde bu ağaçları sergilemeniz çok hoş bir görüntü yaratacaktır.

Yeşil ve kırmızı ağırlıklı objeler ile birlikte bu yıl ev dekorasyonunda ahşap detaylar da ön plana çıktı. Ahşap sofra eşyaları, duvar süsleri ve ahşap mumluklar hem doğal hem de zarif bir dekorasyon isteyenler için uygun bir tercih olmaktadır.

Misafirlerinizi yılbaşı akşamında yapay yeni yıl çelenkleri ile karşılayabilir ve onlara çok güzel bir akşam yaşatabilirsiniz. Bu söz konusu bu dekoratif objeleri yalnızca kapılarda değil duvarlarda, sofralarda ve orta sehpalarda da kullanmakta mümkündür. Bu çelenkleri ortalarına birkaç mum ya da yılbaşı ağacı süsleri koyarak hoş bir görünüm sağlamak da mümkün olmaktadır.

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezlerinden birisi de aydınlatmadır ve yeni yıl havasını ofisinizin evinizin ve hatta güzellik salonunuzun herhangi bir bölümünde yaşatmak için çok çeşitli aydınlatma objeleri tercih edilebilir. Yıldız ve geyik temalı masa aydınlatıcıları lambalar ya da rengarenk ışıltılı duvar süsleri yeni yıl ruhunu yaşamınız için size katkı sağlayacaktır.

Yılbaşı ağacınızı evinize dekore etmek için öncelikle ağacınızı salonunuzun ya da farklı bir odanın neresine koyacağınızı düşünmeniz gerekmektedir. Büyük bir ağacın büyüsü elbette daha farklı olacak ve evinize renk katacaktır. Sadece saksıda olan çam ağacınızı herhangi bir ısı kaynağının yanına koymadığınızdan emin olmanız ve buna göre bir dekor inşa etmeniz gerekmektedir. Bu duruma ek olarak yılbaşı ağacınızı koyduğunuz alanın çok göze çarpan ve çok ayak altı bir yer olmaması da tavsiye edilmektedir. Küçük bir ağaç kullandığınız zamanda acil biraz yükseklik vermeniz ya da ağacı bir sehpanın üzerine yerleştirmeniz de güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacaktır. Yürüyüş yolunuzu engellemeden ağacı yukarı kaldıran ters çevrilmiş bir hasır sepetin üzerine yerleştirilebilir ve sepetin yanına hediyeler de ekleyebilirsiniz.

Alanları nasıl kullandığınız da evinizi dekore etmek için önemli bir özellik olmaktadır ve örneğin akşam yemeği ya da oturma odamız için farklı planlar yapabilirsiniz. Geleneksel bir yemek alanını atıştırmalıklar ve misafirleriniz için mini bar gibi bir yere dönüştürmek etkili bir fikir olabilir. Bu şekilde kullandığınız alanı temizleyebilir ya da engelleyici ve büyük mobilya parçalarının yerini değiştirebilirsiniz.