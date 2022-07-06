Yetkililer, 4 Temmuz'da Saldırganın Başka Bir Saldırı Planladığını Söyledi

Bağımsızlık Günü'nde Chicago, Illinois dışındaki bir toplulukta en az yedi kişiyi öldüren ve düzinelerce kişiyi yaralayan silahlı saldırı sırasında şüpheli saldırgan Çarşamba günü mahkemeye çıktı ve kefaletle serbest bırakıldı.

21 yaşındaki Robert Crimo, kefalet duruşması için Çarşamba günü hapishaneden video bağlantısı aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Yedi adet birinci derece cinayetle suçlanıyor ve suçlu bulunursa şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkûm edilebilir.

Lake County Eyalet Yardımcısı Avukat Ben Dillon Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Bunlar Bay Crimo'ya karşı yapılacak birçok suçlamadan sadece ilki" dedi. “ Kurbanların her biri etrafında toplanmış düzinelerce suçlama bekliyoruz .”

Dillon, Crimo'nun Pazartesi günü kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiğini söyledi. Dillon, Crimo'ya haklarının okunduğunu ve o sırada kendisine bir avukat teklif edildiğini söyledi.

Pazartesi günkü, Crimo'nun Bağımsızlık Günü geçit töreni müdavimlerinden oluşan bir kalabalığa yaklaşık 70 mermi püskürttüğü iddia edilen çekimin ardından , Crimo, yüzündeki dövmeleri gizlemek ve kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri ve makyajıyla kaçtı. Daha sonra annesinin arabasıyla şehir dışına çıktı. Dillon, bu sürüş sırasında Crimo'nun Wisconsin, Madison'da 4 Temmuz kutlamasıyla karşılaştığında başka bir ateş açmayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.

Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Christopher Covelli Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yeterince hazırlanmadığı için bunu yapmaktan vazgeçmiş olabilir, dedi. Emniyet yetkililerine göre, Crimo'nun Highland Park'ta iddiaya göre vurulması , haftalarca süren planlamanın sonucuydu.

Yetkililer, Crimo'nun olası amaçlarının henüz net olmadığını söylediler.

Ölenler arasında 88 yaşındaki büyükbaba Stephen Straus, Meksika'dan ailesini ziyaret eden 78 yaşındaki Nicolas Toledo-Zaragoza, 64 yaşındaki Katherine Goldstein ve 63 yaşındaki iki kız çocuğu annesi Jacki Sundheim öğretmendi. yakındaki bir sinagogda ve Irina ve Kevin McCarthy adlı iki yaşındaki çocukları Aiden hayatta kaldı ve şimdi yetim kaldı.

Saldırının ardından, Crimo'nun ateşli silah satın almasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı ve bu, ülkenin silah yasaları etrafında yeniden hayal kırıklığına ve tartışmalara yol açtı . Crimo, kendisine zarar verme girişimlerine ve aile üyelerine yönelik şiddetli tehditlere rağmen, geçit törenine gidenlerin üzerine düzinelerce mermi ateşlediği iddia edilen yüksek güçlü tüfek de dahil olmak üzere yasal olarak beş ateşli silah satın alabildi.

Eylül 2019'da, ailesi polisi arayıp Crimo'nun "herkesi öldürmekle" tehdit ettiğini söylemesinin ardından polis, Crimo'dan bir düzineden fazla bıçak ve hançere el koydu. Bu tarihe rağmen, Crimo, ABD'nin en katı silah düzenlemelerinden bazılarına sahip olan Illinois'de bile yasal olarak 2020'de dört, 2021'de birer tane daha ateşli silah satın alabildi.