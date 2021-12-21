Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir?

Yeşil çayın antioksidan, damar sertliği önleyici, obezite karşıtı, hipolipidemik kolesterolü düşürücü, antibakteriyel antidiyabetik ve yaşlanmayı geciktirici etkilerinin bulunduğu Diyetisyen Melisa Karataş tarafından ifade edildi.

Diyetisyen Melisa Karataş ömür boyu sağlıklı bir yaşam sürmenin herkes tarafından arzulandığını belirtirken yeşil çay tüketimini alışkanlık haline getirerek sağlıklı bir yaşam sürmenin yollarının da açılacağını söyledi.

Karataş, Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde sıklıkla tüketilen yeşil çayın tıp dünyasının yapmış olduğu akademik çalışmalarda sağlık üzerine yararlı etkilerinin bulunduğunun bilindiği bilgisini paylaştı.

Yeşil çay ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda kolon, meme, prostat, mide ve pankreas kanserleri gibi değişik kanser türleri ile tedaviyi destekleyici özelliği ve kalp ve damar hastalıklarını önleyici özelliklerinin tespit edildiği belirtildi. Bunun yanı sıra kanser hastalarının yeşil çay tüketimleri ile ilgili olarak ilk olarak hekimlerine danışması gerektiğinin de unutulmaması gerektiği konusuna vurgu da bulunuldu. Yeşil çayın yaşlanmayı geciktirici etkisinin de bulunduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, ömür boyu sağlıklı bir yaşam sürmek adına yeşil çay tüketiminin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karataş, kolajenlerin vücudun yenilenme sürecine katkı sağladığını belirtirken kolajenin yüzümüzde, tırnaklarımıza, saçımızda ve kısacası vücudun pek çok yerinde bulunan bir protein olduğunu söyledi. İlerleyen yaşlarda ise vücutta bulunan kolajen üretiminin azaldığına değinen Karataş, alkol tüketimi, hareketsiz yaşam ve yetersiz uyku, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmenin de kolajen kaybına neden olduğunu açıkladı. Bu sebeple kolajenin takviye olarak kalmanın çok önemli olduğunu açıklayan Karataş, yeşil çayın faydalarının saymakla bitmeyeceğini ve tüketiminin de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Yüksek oranda antioksidana da sahip olan yeşil çay hakkında bilgiler paylaşan diyetisyen Karataş, söz konusu çayın tüketimine kırışıklık belirtilerini görmeden başlamanın gerekli olduğunu anlattı.