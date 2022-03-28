Yerli Delegeler Papa Francis İle Roma'da İlk Görüşmeleri Yapıyor

Roma Katolik Kilisesi'nin "yerleşim okullarındaki" rolüne ilişkin tarihi tartışmalar devam ederken, Kanada'dan gelen yerli bir heyetin üyeleri papa Francis ile ilk görüşmelerini İtalya'nın başkentinde gerçekleştirdi.

Ontario Metis Ulusu geçici konseyinin bir üyesi olan Mitch Case, Pazartesi günkü özel görüşmelerinde Papa'ya renkli Metis tarzı boncuk işlemeleri içeren kırmızı geyik postu mokasenleri sundu. Hediyenin kilise ve Metis'in birlikte yürümesinin sembolü olduğunu söyledi.

"Bu insanlık suçları halkımıza karşı işlendi. [Mokasenler] bir nevi acıyı geride ve ondan öncesine uzanma yöntemimizdir." dedi.

"Kilise, yaptıkları için onları affetmeden önce yürümek için uzun bir yol var, ancak papa Francis bizimle yürümeye istekliyse, biz de onunla yürümeye istekli olacağız."

Dava, bu hafta Papa Francis ile özel görüşmeler için Roma'da bulunan 30'dan fazla First Nation, Inuit ve Metis delegesi arasında yer alıyor. Delegeler, Kanada'nın yerleşim okullarından kurtulanlardan ve on yıllardır tesislerin yönetimindeki rolü nedeniyle Katolik Kilisesi başkanından özür dilemesini savunan Yerli liderlerden oluşuyor.

Katolik Kilisesi, Kanada'da 1800'lerin sonundan 1996'ya kadar faaliyet gösteren devlet yatılı okullarının yüzde 60'ından fazlasını yönetti. Okulların amacı yerli çocukları zorla Avrupa ana akım kültürüne asimile etmekti.

Yaklaşık 150.000 yerli çocuk ebeveynlerinden ve topluluklarından alınarak sözlü, fiziksel, cinsel, ruhsal ve duygusal istismarın yaygın olduğu ve kültürel uygulamaların yasaklandığı okullara katılmaya zorlandı.

2021'in ortalarından bu yana yerleşim okullarında ölen binlerce isimsiz çocuk mezarı bulundu ve ülke genelinde daha fazla mezar arayışı devam ediyor.

"Olan şey yanlış. Onların [Katolik Kilisesi] sorumlu olmaları gerekiyor," dedi Kanada'nın Kuzeybatı Topraklarından Roma'ya giden yatılı okul kurtulanı Dene Ulusal Şefi Gerald Antoine. "Kanada'daki kiliseler özür diledi; Özür dilemeyen tek kilise Roma Katolik'idir."

Federal bir soruşturma komisyonu olan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 2015'teki nihai raporunda, Papa'yı, Katoliklerin yönettiği kurumlara katılan yerli çocukların "Roma Katolik Kilisesi'nin manevi, kültürel, duygusal, fiziksel ve cinsel istismarındaki rolü için" yatılı okul kurtulanlarından, ailelerinden ve topluluklarından özür dilemeye çağırdı. Ancak henüz böyle bir özür dilenmedi.

El Cezire'ye heyetin ziyaretinin amacı hakkında konuşan Antoine, "Bu ailelerimiz için." dedi. "Hikayenin bu karanlık yüzünü paylaşacağız ... Buraya korku ya da panik duygusu yaratmak için gelmedik – esas olarak gerçeği söylemek için buradayız."