Yeni Zelanda ve Güney Kore Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Açıkladı

Yeni Zelanda hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgali sonrasında Rusya'ya karşı türünün ilk örneği olan yaptırımları getirmesine izin verecek yasa çıkaracağını söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern, yaptırımların ülkeye Yeni Zelanda'daki Rus varlıklarını dondurma, diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçmak için paralarını ve şirketlerini ülkeye taşımalarını engelleme ve süperyatların, gemilerin ve uçakların Yeni Zelanda sularına veya hava sahasına girmesini durdurma olanağı sağlayacağını söyledi.

Ardern ayrıca Yeni Zelanda'ya seyahat etmesi yasaklanan 100 kişinin bir listesini yayınladı.

Yeni Zelanda daha önce yaptırımları ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyguladığında uygulayabilmişti. Güvenlik Konseyi, Rusya'nın veto etme yetkisine sahip olduğu için Rusya'ya yaptırım uygulayamayacak.

Ardern, hükümetin mevcut çok taraflı sistemdeki sınırlar nedeniyle yeni yasayı yürürlüğe sokmak zorunda kaldığını söyledi.

Ardern, "Nihayetinde daha işlevsel bir güvenlik konseyimiz olsaydı, bu sorunla ilk etapta karşı karşıya olmazdık." dedi.

Bu arada Güney Kore, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları hızlandırma çabalarına katılmak için ülkenin son hamlesinde, Rusya'nın merkez bankasıyla olan işlemlerini kesmeye ve bankanın kazandığı her türlü varlığı hareketsiz hale getirmek için karar aldı.

Ülkenin maliye bakanlığından bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Kore maliye bakanlığının "ABD'nin mali yaptırımlarına uygun olacak" daha fazla yaptırımın kapsamı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı yayınlayacağı bildirildi.

Hareket, Seul' ün daha önce stratejik kalemlerin ihracatını yasaklayacağını, bazı Rus bankalarını SWIFT uluslararası ödeme sisteminden engelleyeceğini ve Ukrayna' ya yardımı artıracağını duyurmasının ardından geldi.

Kısıtlanan eşyalar arasında elektronik, yarı iletkenler, bilgisayarlar, bilgi ve iletişim, sensörler ve lazerler, navigasyon ve aviyonikler ile deniz ve havacılık ekipmanları yer alacak.