Yeni asgari ücretin belirlenmesine 4 aydan kısa bir süre kala, ürün ve hizmetlere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra artan zamlar, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına neden oldu. Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında yapılacak ara zam iddialarını umutla beklerken, AKP bu konuda kapıları kapatarak yeni yılda bir artış olacağını duyurdu.

Son olarak, tüp fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. Medyatava’nın haberine göre, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları güncellendi. İşte yeni fiyatlar:

Aygaz:

Mini 2 kg ev tüpü: 170,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 850,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 850,00 TL

İpragaz:

2 kg gri piknik tüpü: 165,00 TL

12 kg ev tüpü: 830,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.658,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.075,00 TL

45 kg propan tüp: 3.357,00 TL

Bizim Gaz:

2 kg gri piknik tüpü: 165,00 TL

12 kg ev tüpü: 830,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.658,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.075,00 TL

45 kg propan tüp: 3.357,00 TL

Bu zamlar, özellikle düşük gelirli aileler için ek bir yük oluştururken, asgari ücretin geleceği belirsizliklerle dolu.