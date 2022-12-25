Yeni Yıl Sofrasının Maliyeti Cep Yakacak! Evde ya da Dışarıda Kutlandığında Ne Kadar Ödenecek?

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı akşamında sevdikleri ile beraber ailelerin sofra kurmalarındaki maliyet oranı da artıyor. Enflasyondaki fiyat artışı özellikle gıda ürünlerini etkiliyor. Yılbaşı menülerini evde hazırlamak isteyen vatandaşlar 2.500 TL'ye yeni yıl için özel bir sofra kurabiliyor. 2022 yılı içerisinde 0'ü aşan gıda enflasyonu dar gelirli aileleri de olumsuz olarak etkiledi. Bu maliyet özellikle sofralarda kendini gösteriyor. Alkolü bulunmadan yılbaşı geleneğini devam ettirerek meyve, sebze ve hindiden oluşan birkaç çerez malzemesi ile 2000 lirayı bulan maliyet içki eklendiğinde 2.500 TL'ye ulaşıyor.

Online Markette Hindi Fiyatı Cep Yakıyor!

Günümüz dijital çağında marketlere gitmeye gerek kalmadan online olarak alışveriş yapılabiliyor. birkaç market zincirinin online satış mağazasında hindinin kilosu 99 TL'ye ulaştı bile. 5 kilogram civarında olan bir hindi için ise 500 TL ödemek gerekecek. Dondurulmuş hindi ürünleri perakende satış noktalarında 1.299 TL'yi görüyor. Hazır ve pişmiş olarak müşteri ile buluşuyor.

Klasik Yılbaşı Sofrası Maliyeti!

Yeni yıla özel bir sofra oluşturmak isteyen kişi pişmiş olarak hindi kullanmak istediğinde 1.299 TL ödüyor. 4 farklı meze çeşidi 250 gram geçmeyecek şekilde çerez, gazlı içecek ve meyve eklendiğinde bu rakam 2.000 TL'yi görüyor. Şarap ya da rakı almak istendiğinde ise 2.500 TL'ye ulaşıyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olarak gönüllere taht kuran meze çeşitleri ve çerezler gittikçe pahalandı. Yıl sonunda ise ortaya çıkınca rakamlar endişe verici. Antep fıstığının kilosu 240 TL. Karışık kokteyl çerez 120 TL. Kavrulmuş fındık 135 TL.

Vatandaşlar meze almak istediğinde ise karşılaştığı rakamlara şaşırıyor. Haydarinin kilosu 215 TL. Yoğurtlu patlıcan 216 TL. Şakşuka 150 TL. Yaprak sarması 120 TL. Öte yandan bu yiyeceklere eşlik edecek Türk kahvesi, gazlı içecekler ya da çikolata gibi tatlı ürünlerde ekleniyor. Bunların fiyatları 215 TL'den başlayarak 400 TL'ye ulaşıyor. Meyve almak istendiğinde şu anda elmanın kilosu 16.90 TL iken Muzun kilosu 21.75 TL. Portakalın güncel kilosu ise 17.90 TL.

Dışarıda Yemenin Maliyeti Asgari Ücreti Aşıyor!

Yeni yılı ev dışında kutlamak isteyenler, restoranlarda vaktini geçirmek isteyenlerin için bu maliyet asgari ücret rakamına dahi aşabiliyor. İstanbul'un belirli restoranlarında özel şefler tarafından hazırlanmış kişi başına düşen menüler 8.500 TL'yi görüyor. Mekanda bu menüler içerisinde limitsiz içki de dahil ediliyor. Yalnızca bar menüsü satın almak isteyen kişinin ödemesi gereken tutar 4.500 TL'yi görüyor. Çırağan sarayında vakit geçirmek isteyen ki iki kişinin yılbaşı paket menüsü 10.800 TL'yi gördü. Yalnızca bir günlük Pazar gününe özel Brunch ise Çırağan sarayında kişi başına 2.850 TL oldu.