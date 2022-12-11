Yeni yıl kampanyası başladı! Daha önce böyle olmadı: Tatil Konaklama Harcamasına 2000 TL İade!

Ziraat Bankası tatil sepeti üzerinden yapılacak olan rezervasyonlara 2000 TL'ye kadar bankkart lira hediye ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli harcadıkça kazan kampanyalarına biri yenisi daha eklendi. Konaklama sektöründe geçerli olan kampanya 2.000 TL'ye kadar bankkart lira kazandıracak. 31 Aralık tarihine kadar bankada hesabı bulunan kullanıcının kredi kartı ya da banka kartını kullanarak tatil sepeti internet sitesi üzerinden yapacak olduğu tüm rezervasyon alışverişlerinde toplamda 2000 TL kazanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin önce kampanyaya katılması sonra alışveriş tutarını ve şartları sağlaması gerekiyor.

Tatil Konaklama Harcamasına 2000 TL İade Kampanya Başvurusu

Bankkart mobil uygulama ya da internet sitesini kullanarak ilgili kampanyaya katılım sağlanabilir. Cep telefonu yoluyla kampanyaya katılmak isteyenlerin mesaj kısmını kullanarak TATİLSEPETİ yazıp 4757'ye kısa mesaj gönderilmesi gerekir. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler ancak faydadan yararlanabilir. Kazanılan tüm bankkart liralar 9 Ocak 2023 tarihinde hesaba yüklenecektir. Her müşteri en fazla 2.000 TL bankkart lira kazanabilecektir.

Tatil Konaklama Harcamasına 2000 TL İade Şartları

Kampanyadan faydalanmak isteyenler katılım sağladıktan hemen sonra Tatil sepeti internet sitesi içerisine giriş yaparak kazanabileceği bankkart lira tutarı aşağıda listelenmiştir:

7.500 TL ile 12.500 TL arasında peşin ya da taksitle alışverişlerde 750 bankkart lira

12.500 TL ile 20.000 TL arası peşin ya da taksitle alışverişlere 1.250 TL bankkart lira

20.000 TL ve üzeri peşin ya da taksitle alışverişlere 2000 TL bankkart lira kazanılabiliyor. Garanti bankası hesabı olanlar dikkat! 300 TL geri hediye edilecek!

Kampanya kapsamında yapılacak olan işlemler iade ya da iptal edildiğinde kazanılan Bankkart liralar hesaba tanımlanmış olsa dahi geri alınacaktır. Kampanya yalnızca yurtiçi ve yurtdışı turlarda geçerlidir. Yurtiçi ya da yurt dışından alınacak uçak biletlerini de geçerli olmuyor.