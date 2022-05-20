Yeni Video, Gazeteci Ebu Akleh'in Öldürülmesinden Önce Hiçbir Kavga Olmadığını Gösteriyor

Shireen Abu Akleh'in öldürülmesinden birkaç dakika önce başlayan yeni bir video, İsrailli yetkililerin bölgede çatışmaların yaşandığı iddialarının aksine, nispeten sakin ve sessiz olduğunu gösteriyor.

51 yaşındaki Ebu Akleh, 11 Mayıs'ta, olay yerinde bulunan meslektaşlarına ve tanıklara göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin düzenlediği askeri baskını haberleştirirken bir İsrail askeri tarafından öldürüldü.

Bir Cenin sakini tarafından çekilen ve El Cezire tarafından doğrulanan klip, İsraillilerin öne sürdüğü gibi, çekim sırasında İsrail güçleri ile Filistinli savaşçılar arasında herhangi bir çatışma olmadığına dair tanık raporlarını doğrulayarak, hiçbir çatışma sesi olmadan ilk sessizliği gösteriyor.

Bazı insanların ön planda konuştuğu ve güldüğü görülürken, arka planda Ebu Akleh ve mavi basın flak ceketleri giyen bazı meslektaşları da dahil olmak üzere insanlar da görülebilir.

Ebu Akleh ve diğer gazeteciler, silah sesleri duyulmaya başlamadan önce İsrail güçlerinin bulunduğu yöne doğru yürüyorlar.

Ateş başladıktan sonra, ön plandaki insanlar İsrail güçlerinin mevzilendiği yerden kaçmaya başlar. Ebu Akleh, vurulduktan sonra sokakta yatarken görülebilir.

Filistinli bir Amerikan vatandaşı olan Ebu Akleh'in İsrail güçleri tarafından öldürülmesi, küresel öfkeye ve bağımsız bir soruşturma için yaygın çağrılara yol açtı.

İsrail soruşturması

Perşembe günü, bir İsrail askeri yetkilisi, İsrail ordusunun Ebu Akleh'in vurulmuş olabileceği tüfeği potansiyel olarak tanımladığını, ancak Filistinli yetkililer mermiyi teslim etmediği sürece emin olamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Filistinliler kendi soruşturmalarını yürüttüklerini söylediler ve geçmiş deneyimlere dayanan güven eksikliğini gerekçe göstererek kurşunu İsraillilere teslim etmeyi reddettiler.

İsrailli yetkililer başlangıçta Ebu Akleh'in ölümünden Filistinli savaşçıların sorumlu olduğunu ve Filistinli erkeklerin bir ara sokağı vurduğu videoyu dolaşıma soktuğunu söyledi.

Bununla birlikte, önde gelen İsrailli insan hakları grubu B'Tselem'den araştırmacılar, klibin çekildiği yeri buldular: 300 metre (985 fit) uzakta ve Abu Akleh'in vurulduğu yere görüş hattı olmadan. Sanad haber doğrulama ve izleme birimi de bir soruşturma yürüttü ve benzer bir sonuca vardı.

Açık kaynaklı araştırma grubu Bellingcat, kendi ses ve video analizlerine dayanarak, cinayet mahallinde bulunan Filistinli tanıkların ifadelerini de destekledi.

Yerel medyaya göre, Perşembe günü ayrı olarak, İsrail ordusu, Ebu Akleh'in ölümünü soruşturmayı planlamadığını söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Askeri Polisi Ceza Soruşturma Bölümü'nün, İsrail askerlerine şüpheli muamelesi yapan bir soruşturmanın İsrail toplumu içinde muhalefete yol açacağına inandığını bildirdi.

Kısa bir süre sonra, düzinelerce ABD milletvekili, FBI'ın Ebu Akleh'in öldürülmesini soruşturmasını talep eden bir mektup imzaladı.

Ebu Akleh'in ailesi ayrıca ABD hükümetini ve uluslararası toplumu devreye girmeye ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

