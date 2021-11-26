Yeni Varyant Çok Güçlü! Afrika Ülkelerine Seyahat Yasağı Geldi

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yeni tip koronavirüsün yeni varyantı sebebi ile 7 Afrika ülkesi ile Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirerek dünya gündeminde yer aldı. Rusya'da yeni tip koronavirüsün B.1.1.529 varyantının görüldüğü Hong Kong'tan ve 9 Afrika ülkesinden yabancıların ülkeye seyahatinin yasaklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Fransa da Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar öncesinde 7 Afrika ülkesinden yapılan uçuşları durdurularak önemli bir gelişmeye imzasını attı. Son 14 günde Kanada da Güney Afrika'da bulunan vatandaşlarına test uygulama kararı aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bilgiler paylaşan Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer Avrupa Birliği ülkelerinin Esvatini, Botsvana, Lesotho, Namibya, Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika’ya seyahatleri kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını aktardı.

Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü, söz konusu varyant ile ilgili yapmış olduğu açıklamada hali hazırda söz konusu ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine gelmekte olan vatandaşlara karantina, temas takibi ve test yapılmasının önemine de vurguda bulunuldu.

Yazılı açıklama, Tüketici Haklarını Koruma Servisi ile Rusya İnsan Sağlığı tarafından yapıldı ve söz konusu varyantın ortaya çıkması sebebi ile ulaşıma yönelik kararlar alındığı aktarıldı. Yapılan önemli açıklamada 28 Kasım 2021 tarihi itibari ile açıklanan Afrika ülkelerine seyahatin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Fransa da bazı Afrika ülkelerinden yapılan uçuşları askıya aldığını aktardı ve bir açıklama başbakanlıktan geldi. Son 14 gün içerisinde söz konusu ülkelerden gelen vatandaşların yetkililere bildirimde bulunmalarının istendiği yazıldı ve koronavirüs testinin gerekli olduğu kaydedildi.

Kanada da Fransa gibi son 14 gün içerisinde Güney Afrika'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti. Bunun yanı sıra Kanada'ya girişte test yapılacak olan vatandaşların negatif bir sonuç olana kadar karantinada kalacakları aktarıldı.