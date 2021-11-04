Yeni Suriye Operasyonunda Türkiye Bir Gordion Düğümü İle Karşı Karşıya

Türkiye'nin liderliği aylardır Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerine karşı yeni bir askeri operasyon gerçekleştirme sözü verdi. Ancak analistler, Ankara'nın kendisini orada ABD ve Rus güçlerinin varlığının etrafında sessizce dolaşmak ve muhtemelen hırslarını azaltacak ve herhangi bir büyük çaplı saldırıyı geciktirecek bir Gordion düğümü ile karşı karşıya kaldığını buldu.

Ankara merkezli Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan araştırmacı Ömer Özkızilcık, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Operasyon kaçınılmaz, ancak zamanlama bölgedeki askeri yönlerden ziyade diplomasiye bağlı olacak."

Özkızılcık, bölgedeki herhangi bir Türk eyleminin, Ankara'nın Kürt güçlerinden almak istediği bölgelerde askeri varlığı olan Rusya'dan, ABD'den veya her ikisinden de büyük bir tepki çekeceğini söylüyor.

Çakışan jeopolitik çıkarlar

Kuzey Suriye şu anda bazen örtüşen askeri varlıkların bir parçası ve bölgeye yapılan üç Türk saldırısı, Rus ve Amerikan güçlerini Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi ile dengeleyen, zaten iyi koreografisi yapılmış bir dansı daha da karmaşık hale getirdi.

Türkiye, 2016 yılında Özgür Suriye Ordusu'ndan silahlı insansız hava araçları ve topçu desteğiyle binlerce asker ve savaşçıyla Suriye'ye girdi ve IŞİD ve Kürt güçlerini sınır kasabası Azez'den doğuda, Fırat Nehri kıyısındaki Cerablus'a itti.

2018 yılında Türkiye ve Türkiye destekli Suriyeli savaşçılar, bu kez Azez'in batısındaki Kürt mevzilerine yönelik bir operasyon daha başlatarak Afrin ilçesini kontrol altına aldı.

2019'a kadar Ankara, ABD destekli ve büyük ölçüde Kürt Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Ankara'nın söylediğine göre Halkları Koruma Birimleri (YPG) ile birlikte çalıştığını iddia ederek Fırat'ın doğusundaki sınırın tamamını almayı planladığını söyledi. Yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) bağlıydı ve buradaki kasabalara roket ve havan ateşi açarak Türk vatandaşlarını sınırın ötesine tehlikeye atmıştı.

IŞİD'le mücadeledeki ana müttefiki olan SDG'yi eğitmek ve donatmak için yüz milyonlarca dolar harcayan Washington, başlangıçta Kürt savaşçıların sınırdan çekilmesi için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalıştı, ancak bu çaba boşa çıktı ve Ekim 2019'da Türkiye üçüncü seferini başlattı. Operasyon, Tel Abyad kasabasından Ras al-Ain'e sınır boyunca yeni bir şerit aldı.

ABD askerleri doğuya, Irak sınırına yakın bir bölgeye çekildi, burada askerleri bugün SDG ile birlikte kalıyor ve sadece çöldeki kazançlı petrol sahalarını değil, aynı zamanda genişleyen gözaltı kamplarında on binlerce IŞİD savaşçısını ve ailelerini koruyor.