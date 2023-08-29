Bankaların kredi verebilmesi için belirli bir gelir düzeyi ve düzenli banka ödemesini kriteri bulunuyor. Ancak yeni nesil öğrenci kredisi kapsamında kamu bankaları öğrenciyi de unutmuyor. Öğrenim döneminde eşitlik ilkesini öne çıkaran ve dezavantajlı konumda olan bireylerin öğrencilik yaşantısında oluşan bu eksikliği giderebilmesini sağlamak hedefleniyor. Konuyla ilgili Ziraat Bankası öğrenciye düşük faizli kredi kampanyasını başlattı.

1-ZİRAAT BANKASI ÖĞRENCİ KREDİSİ

Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi ödemesi yapacağını duyurdu. 10.000 TL'ye kadar sunulan destek kredisi öğrencinin kurs, okul, etüt masraflarını karşılamayı sağlayacak. Lise döneminde veya üniversitede bulunan öğrenciler 10.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilecek. Düşük faizleri ödeme limitine sahip olan öğrenci kredisi banka tarafından kefil veya teminat şartıyla verilebiliyor.

2-DENİZBANK ÖĞRENCİ KREDİSİ

Öğrencinin eğitim hayatını destekleyen bir diğer banka Denizbank oldu. 36 ay vadeli kefilsiz öğrenci kredisi vereceğini açıklayan Denizbank herhangi bir evrak talep etmeyeceğini de söyledi. 18 yaşını geçmiş olan tüm öğrenciler DenizBank'ın sunduğu özel banka kredisinden yararlanabilecek. DenizBank'ın öğrenciye kredi verebilmesi için aranan tek şart ise aile ile olan para trafiğini Denizbank hesabı üzerinden yürütmektir.

3-İŞ BANKASI ÖĞRENCİ KREDİSİ

İş Bankası özel okulda okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere kredi vereceğini açıkladı. Banka ile anlaşması bulunan özel okulların ücretini ödemek isteyen aileler İş Bankası'nın sunduğu kredi teklifini değerlendirebilecek. Öğrenci için sunulan eğitim desteği %3 sabit kredi faizi ve değişen vade aralığı ile verilecek. Yalnızca özel okul öğrencileri için verileceğinin altı çizildi.

4-YAPI KREDİ ÖĞRENCİ KREDİSİ

Yapı Kredi 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli öğrenci kredisi dağıtıyor. Masraf ve komisyon ücreti talep etmeyecek olan Yapı Kredi özel okul öğrencileri başta olmak üzere maddi olarak sıkıntı çeken öğrencilere bu fırsatı sunuyor. Bankanın talep ettiği tek şart öğrenci belgesi ve gider faturası gibi belgeleri kredi kullanımı sırasında banka ile paylaşmak.