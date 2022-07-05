Yeni Minions Filminin Gösterime Girmesi Yasaklandı

#gentleminions trendini takip eden gençler, gösterimler sırasında gürültü yapmak ve bir şeyler fırlatmakla suçlandılar.

Bir mekandan bir personel BBC'ye, ilk sinema gezilerinde küçük çocuklar için deneyimin bozulmamasını sağlamak istediklerini söyledi.

Bazı sinemalar çok sayıda geri ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Filmi kalabalık gruplar halinde izlemek için takım elbise giyen ve gösterim sırasında yüksek sesle tezahürat yapan gençleri gösteren videolar, TikTok'ta viral hale geldi ve bazı durumlarda milyonlarca izlendi.

Gençler kendilerini filmin kötü adamı Felonious Gru'nun karakteristik sivri uçlu parmaklarını kopyalayarak filme aldılar ve franchise'ın son bölümü olan Çılgın Hırsız 3'ten bu yana geçen süreye atıfta bulunarak "beş yıllık bekleyişin bittiğini" kutladılar.

Film stüdyosu Universal Pictures , Twitter'da "@Minions'a takım elbiseli gelen herkese: seni görüyoruz ve seviyoruz" diyerek trendi onayladı.

Ancak sinemalar, TikTok tarafından filme çekilen genç hayranların davranışlarından şikayet eden birkaç kişiyle daha az takdir edildi.

Guernsey'in tek sineması , vandalizm, nesneleri fırlatma ve personele kötü muamele de dahil olmak üzere "şaşırtıcı derecede kötü davranışlar" ile suçlayarak filmin diğer gösterimlerini iptal etmek zorunda kaldı .

Mallard Sinema yöneticisi Daniel Phillips-Smith, "Kesinlikle yürek parçalayıcıydı. Çözmeye çalıştığımızda ekrana bile dönmeyen ailelerimiz oldu, aileler film başlamadan önce ayrıldı ve Tabii ki çocuklar gözyaşlarına boğuldu."

Filmi izlemesi rahatsız olan müşterilere yapılan tüm geri ödemelerden sinemanın "büyük" bir mali etkisi olduğunu söyledi.

Cornwall, Wadebridge'deki Regal Sineması, artık film gösterimlerine "refakatsiz takım elbise giyen çocukları" kabul etmeyeceğini belirten bir bildiri yayınladı .

Gişe personeli BBC'ye takım elbiseli gençlerin film boyunca "tezahürat, alkış, boğmaca" ve ayağa kalktıklarını söyledi.

"Bir süre sonra yolda insanlarla konuşmaya çalışıyorduk ama bu pek bir yere varmıyordu.

Bir personel, "Bu yüzden buna bir son vermeye ve çok teşekkür etmeye karar vermemiz gerekti, ancak tüm TikTok trendini yapmıyoruz" dedi.

"İlk sinema gezileri için çocuklarla gelen insanlar vardı ve bunu gerçekten korumak istedik."

Sosyal medyadaki görüntülerde birkaç Odeon sinemasının müşterileri uyaran tabelalar gösterdiği görüldü: "#GentleMinions trendini takip eden son zamanlardaki rahatsızlıklar nedeniyle, resmi kıyafetli herhangi bir misafir grubunun Minions: The Rise of Gru gösterimlerine girmesi reddedilecek."