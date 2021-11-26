Yeni Koronavirüs Korkuya Yol Açarken Petrol Fiyatları Düştü

Petrol, yeni bir koronavirüs türünün yenilenen karantinaların talepteki küresel toparlanmayı tehdit edeceğine dair korkuları alevlendirmesiyle hem Londra'da hem de New York'ta 'dan fazla düştü.

Her iki kriter de Cuma günü, birkaç ay içinde petrol tüketimindeki toparlanmaya yönelik en büyük tehdidi temsil eden yeni varyantın ortaya çıkmasıyla düştü ve bir Dünya Sağlık Örgütü paneli varyantı daha sonra tartışacak. Tüccarlar sığınak varlıklarına kaçarken, küresel piyasalar büyük ölçüde satıldı.

Fiyat düşüşü, önümüzdeki hafta yapılacak önemli bir OPEC+ toplantısı öncesindeki son dramatik bükülme. Bir tüketici ittifakı bu haftanın başlarında acil durum arzının serbest bırakıldığını duyurduktan sonra, yeni koronavirüs varyantının potansiyel şiddeti, grubun üretimi artırıp artırmamaya karar verirken ele alması gereken en son faktördür.

UBS Group AG'ye göre OPEC+, günde 400.000 varillik mevcut planlı üretim artışını duraklatmayı veya hatta üretimi kesmeyi seçebilir. Grubun, varyantın haberi yayınlanmadan önce yayınlanan ve gelecek yılın başlarında beklenen fazlalık gösteren dahili projeksiyonları dikkate alması gerekecek.

Again Capital LLC'nin kurucu ortağı John Kilduff, "Bu, piyasanın kendinden uzaklaştığının ve Covid-19'a karşı hala çok savunmasız kaldığımızın bir işareti" dedi.

Şimdiye kadar, birkaç ülke yayılmasını durdurmak amacıyla Güney Afrika'dan seyahati durdurdu. Özellikle endişe verici olan, virüsün vücuda girişinde önemli bir rol oynayan spike proteinindeki çok sayıda mutasyondu. Araştırmacılar hala önceki türlerden daha bulaşıcı mı yoksa daha öldürücü mü olduğunu belirlemeye çalışıyorlar.

Energy Aspects Ltd.'nin baş petrol analisti Amrita Sen, Bloomberg Television'a verdiği bir röportajda, "Bu, piyasa açısından büyük bir aşırı tepki" dedi. “Bu, olası en kötü senaryolarda piyasa fiyatlandırması.”

Fiyatlar

Ocak ayı West Texas Intermediate, düşük likidite ortamında Çarşamba günkü kapanıştan sonra New York'ta saat 10:48'de varil başına 8.19 dolar düşerek 70.20 dolara geriledi.

Şükran Günü tatili nedeniyle Perşembe günü herhangi bir ödeme yapılmadı ve tüm işlemler Cuma günü rezerve edilecek

Ocak vadeli Brent petrolü, ICE Futures Europe borsasında 7.84$ düşerek varil başına 74.38$'a geriledi.

OPEC+, tüketiciler bu haftanın başlarında açıklanan rezerv salınımını devam ettirirse potansiyel bir üretim artışını yeniden gözden geçireceğini zaten söylemişti. Şimdi, yeni varyantın piyasa üzerindeki etkisinin ne kadar şiddetli olabileceğini de düşünmek zorunda kalacak.

Uluslararası Enerji Ajansı bu haftanın başlarında OPEC+'ın piyasada yapay bir daralma yarattığını, tüketiciler tarafından koordineli SPR salınımının ise yüksek fiyatlardaki tedirginliklerinin en açık sinyali olduğunu söyledi.

Manşet fiyatlardaki düşüşün yanı sıra, ham petrol tüccarları Cuma günü piyasadaki diğer kayda değer değişiklikleri de izliyorlardı. WTI, potansiyel bir teknik zayıflık işareti olarak Eylül ayından bu yana ilk kez 100 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. Aynı zamanda, ABD karşılaştırma ölçütü üzerindeki aşırı baskı, Brent'e yaptığı indirimin bir noktada Mayıs 2020'den bu yana en geniş seviyesine genişlemesi anlamına geliyordu.