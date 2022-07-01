Yeni İsrail Seçimleri İstikrarlı Bir Hükümet Sağlayabilir Mi?

İsrail hükümeti bir kez daha çöktü . Parlamentoyu veya Knesset'i feshetme süreci tamamlandığında, ülkenin üç buçuk yıl içindeki beşinci seçimleri bu yıl içinde yapılacak.

İsrail siyasetinin son birkaç yıldaki istikrarsızlığı, birçok kişinin İsrail seçim sisteminde neyin yanlış olduğunu sormasına neden oldu. İsrail'in nispi temsil sistemi, seçmenlerin oylarını bir kişiye değil bir partiye vermeleri anlamına geliyor ve alınan oyların yüzdesi bir partinin 120 sandalyeli Knesset'te alacağı sandalye yüzdesine çevriliyor.

Bir hükümet kurmak için altmış bir sandalyeye ihtiyaç var, bu sayı herhangi bir partinin gerçekçi olarak elde edemeyeceği kadar yüksek, bu da birkaç partiyi içeren koalisyonların gerekli olduğu anlamına geliyor.

Mevcut İsrail koalisyon hükümetinin liderleri Naftali Bennett ve Yair Lapid, 36. İsrail Knesset'ini dağıtmak ve seçimlere gitmek için harekete geçeceklerini açıkladıklarında, bu büyük bir sürpriz olmadı. İsrail'in ideolojik bölünmelerini kapsayan sekiz partiden oluşan koalisyon, bazı üyelerinin artık onu desteklemeyeceklerini açıklamasından bu yana artık çoğunluğa sahip değildi.

“İsrail'in çok fazla seçimi olduğu için istikrarlı bir ülke olmadığını söylemek yaygın. Ama bu doğru değil,” dedi Kudüs İbrani Üniversitesi'nde siyaset bilimi fahri profesörü Avraham Diskin. “Son dört seçim yapılana kadar 75 yılda 20 seçim oldu. Bu, her üç buçuk yılda bir ortalama, tam dört yıllık bir sürenin hemen altında.”

Ancak şu anda sürdürülebilir koalisyon hükümetlerinin göreve gelmesini engelleyen bir sorun var.

Nisan 2019 parlamento seçimlerinden sonra, Knesset üyelerinin çoğunluğu sağcı olmasına rağmen, İsrail'in en büyük partisi olan sağcı Likud'un başkanı Benjamin Netanyahu hükümet kuramadı ve Knesset kendini feshetti. Altı ay sonra yapılan başka bir seçim de hükümete yol açmadı ve Knesset tekrar kendini feshetti. Ardından, Mart 2020'de, Mavi ve Beyaz partiden Netanyahu ile Benny Gantz arasında bir birlik hükümeti kuruldu, ancak aynı yılın Aralık ayında çökmek üzere.

Sebep 'Bibi' mi?

Uzmanlar, İsrail siyasi sisteminin mevcut zayıflığının başlıca nedenlerinden birine işaret ediyor – Netanyahu.

“2019'dan bu yana, Netanyahu'ya karşı kişisel düşmanlık nedeniyle çılgın bir durum. Diskin, Netanyahu'nun küçültme ekini kullanarak, "Sadece Bibi" ile "Bibi dışında herkes" karşılaştırması" dedi. "Bu bizi mevcut duruma getirdi."

2019'da 12'si arka arkaya olmak üzere toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, aldatma, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almakla suçlanmasının ardından bazı Likud seçmenlerinin ve bazı sağcı siyasi partilerin desteğini kaybetti.