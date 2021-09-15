Yeni İşe Başlayanlara 20.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Destek Olarak Duyuruldu

İhtiyaç kredisi dahil, diğer tüm kredilerde bankalara başvuru yaparsanız, banka politikalarına uygun olarak işlem yapacaksınız. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bankalar tarafından sigortalı olması isteniyor. Sigortası olmayan kişiler, maalesef bankalardan onay alamayacaklardır. 20 bin TL kredi kullanacaksanız ve yeni işe başladıysanız, sigorta girişinizin yeni olması sebebiyle de bazı bankalar sizlere onay vermezler. Özellikle kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maalesef onay alamayacaksınız.

Şimdi yazımızda sizlere yeni işe başlamanız durumunda ve banka sicilinizin temiz olması durumunda hangi bankalardan onaylanacak olan kredinizi alacaksınız, bunun bilgilerini verelim. Başvuru yapacak olan kişilerin en az 1200 ve üzerinde kredi notunun olması yeterlidir. Ayrıca banka sicillerinde sıkıntı olmaması da şartı vardır. Sizlerde bu şekilde başvuru yapabilir, anında kredi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Aktifbank Yeni İşe Başlayanlara Kredi Veriyor mu? 20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank üzerinden 20 bin TL kredi almak istiyorsanız, banka şubesinden değil internet üzerinden veya SMS ile başvuru yapacaksınız. Başvuru yaptığınızda hızlı bir şekilde değerlendirme olur ve size en uygun kredi seçeneği hazırlanır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka eğer onay almanız durumunda da sizin yeni iş yerinizde ziyaret ederek kredinizi kullandırır. Aktifbank 20 bin TL kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın kolay kredi verdiği SMS sistemini kullanabilirsiniz. SMS atarak kredi başvurusu yapmak için Kredi TC KİMLİK yazarak, 3050’ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Onaylanan kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir.

Yapı Kredi Bankası, Yeni İşe Başlayanlara 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka özellikle online olarak internet bankacılığı üzerinden yeni işe başlayan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin, anında onay alacaklarını da söylemek istiyoruz. Yapı Kredi Bankası müşterisiyseniz, bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

Cepte TEB Yeni İşe Başlayanlara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cepte TEB üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankanın mobil uygulaması üzerinden hemen işlem yapabilirsiniz. Cepte TEB üzerinden eğer kredi başvurusu yapacaksanız, bu bankada hesabınızın olması durumunda kredinizi hemen kullanabilir, hesabınızın olmaması durumunda ise onay aldıktan sonra adresinizde kredi kullanabilirsiniz. Bu banka dijital bir banka olduğu için, şubesi yoktur. TEB bankası üzerinden kurulan bu bankanın bankacılık işlemlerini, kredi ödemelerini TEB şubelerinden ve TEB atm.lerinden yapabileceksiniz. Aldığınız 20 bin TL kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sizlere sunulacaktır.