Yeni Haber: Emekliye 9000 TL Bayram Ödemesi Yapılacak

Emekliye Kurban Bayramı ödemesi olarak 9000 TL'ye kadar nakit kampanyası duyurusu yapıldı. Devlet destekli olarak verilecek 9.000 TL ödemelerde hem kamu bankaları hem de bazı özel bankalar kampanyayı başlattı. 9000 TL 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklilere emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden başvurularını gerçekleştirme olanağı sunulacaktır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız bu bankadan almış olduğunuz emekli hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak emekli kredisi için başvuruda bulunabilir 9.000 TL'ye kadar bayram kredisi gelir belgesiz olarak hemen bugün bile alabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank bir Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacak kullanılacak olan bu kredilerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sizlere sunulacaktır.

Kamu bankaları haricinde PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda SMS atarak PTT üzerinden 9.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. 9000 TL PTT ödemesi alacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmından PTT yazıp kendi kimlik numaralarını da yazarak mesajı 30 50 numaralarına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ayrıca PTT gişeleri üzerinden de bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile aktif bank'ın emekliler için vermiş olduğu ihtiyaç kredisini kampanyasına katılabilir.

Özel bankalar arasında yer alan Akbank yapmış olduğu emekli kampanyasında emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara bayram için 9.000 TL kadar ödeme veriyor ve vermiş olduğu bu ödemeleri 3 ay sonra ödemelerini başlatıyor. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz.