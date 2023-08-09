Tüm kredi kampanyalarını bir yana bırakın. Konut kredisi ihtiyacı olanlar için heyecan verici haber kamu bankası Halkbank’tan geldi. Önde gelen kamu bankalarından Halkbank, inanılmaz düşük bir faiz oranıyla özel bir kredi destek programı açıkladı. Bu kredi uzun vade süresiyle ve 9 milyon TL’ye kadar limit sunuyor. 9 aylık sigorta primi olanların kaçırmaması gereken bu fırsatın ayrıntıları şöyle:

Halkbank, pek çok vatandaşın karşı karşıya kaldığı finansal zorluklara cevap olarak, önemli bir kredi kampanyası başlattı. Şimdi de Halkbank'ın yeni konut kredisi paketinin başvuru koşullarını inceleyelim.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank konut kredisine başvurmanın ilk koşulu herhangi bir konut sahibi olmamaktır. Ayrıca, konutta yüzde 50'den fazla paya sahip olanlar da bu hizmetten faydalanamayacaklar. Konutun satın alınacağı ilde son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olmak şartlar arasındadır. Bunların yanında İstanbul’da 1. Bölge ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da 2. Bölge şehirlerinden konut almayı talep edenler için son 1 sene içerisinde o ilde ikamet etmiş olmak. Bir kooperatife üye olmamak, bağış yoluyla veya başka bir şekilde tapu sahibi olmamak. Son 12 ay içinde en az 9 ay sosyal güvenlik primini ödemiş olmak şartlarını da yerine getirmeniz gerekiyor.

Gerekli belgeleri doğru bir şekilde bankaya ileten ve bunun yanında banka tarafından tahsis edilmiş olan koşullara uyan T.C. vatandaşı müşteriler bahsi geçen konut kredisi kampanyasından yararlanabilecek ve yeni bir ev sahibi olmak için ilk adımı atmış olacaklardır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Halkbank’ın bu özel kredi kampanyasından yukarıda bahsettiğimiz şartları yerine getiren tüm vatandaşlar yararlanabilir. Kredi ile alakalı başvuru işlemlerinin sadece Halk Bankası şubeleri aracılığı ile yapılacağını da hatırlatalım.