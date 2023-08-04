Emekliler, EYT Yasası’nın çıkması ile erken emeklilik hakkından yararlanıyor. EYT Yasası’ndan yararlanmak isteyenlerin, sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 öncesi olması gerekiyor. Aynı zamanda prim ödeme gün sayısı şartının da sağlanması gerekiyor.

EYT Yasası ile beraber emekli olan iki milyona yakın kişiye bankalar tarafından promosyon hakkı veriliyor. Bankalar, farklı tutarlarda promosyon veriyor. Bankalar, emekli maaşlarına yapılan %25 zamla promosyon tutarlarını artırmayı hedefliyor. Emeklilerin bankaların sunduğu promosyonlardan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler, 10 bin TL’ye kadar promosyon alacak.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI

İş Bankası, 7500 TL’ye kadar promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. Bankanın kredi kartı ve krediler konusunda da pek çok fırsatı bulunuyor. Denizbank da İş Bankası gibi 7500 TL’ye kadar promosyon veriyor. Denizbank, ilk bir yıl ücretsiz para transferi hakkı sunuyor.

Akbank, emekli maaş promosyon tutarında en yüksek miktar 7000 TL olarak belirtiliyor. 3000 TL tutarındaki chip para ile toplam tutar 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. QNB Finansbank, 8000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Banka, emekli kredi kartından 1200 TL indirim fırsatı da sunuyor. ING Bank, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında promosyon tutarını 10 bin TL’ye çıkarıyor.

BANKA PROMOSYONLARINDAN NASIL YARARLANILIR?

Banka promosyonlarından yararlanmak isteyenlerin, maaşını ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Yüksek promosyon almak isteyenlerin bankların buna ilişkin şartlarını yerine getirmesi isteniyor. Banka promosyonlarından yararlanmak için üç yıl bankada kalma sözü vermek de gerekli oluyor.

Maaş taşıma işlemleri, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Maaş taşıma işlemleri sonrasında banka promosyonu hesaba yatırılır. Banka promosyonu, hangi bankanın tercih edileceğine dair önemli bir kriterdir. Aynı zamanda banka şubelerinin yakınlığı, ATM’ye ulaşım gibi farklı kriterler de göz önünde bulundurulabilir. Böylece sorunsuz bir şekilde banka seçimi yapılır.