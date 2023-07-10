Türkiye'deki ailelere sağlanan mali desteğin kapsamı genişlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak Aile Destek Paketi'ni genişletti. Bu genişleme, 15 bin lira mali yardımın devamını müjdeliyor.

Dönemsel Aile Yardımları Uzatıldı: 12 Ay Daha Destek

Önceden belirlenmiş olan yardım süresinin sona ereceği beklentisi içinde olan aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımların 12 ay daha süreceğini açıklamasıyla rahat bir nefes aldılar. Bu süreçte ailelere toplamda 15.000 TL'lik yardım sağlanacak.

Yeni Dönem Aile Yardımları: 15.000 TL'lik Destek

Aile Destek Paketi'nin uzatılması konusu kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda verdiği kararla, ailelerin 12 ay boyunca aylık 1.250 TL yardım alacakları kesinleşti. Böylece bu yardımların toplamı bir yıl boyunca 15.000 TL'ye ulaşacak.

Aile Destek Paketi Başvuru Detayları

Aile Destek Paketi, hem genel hanehalkı yardımı hem de çocuk destek bileşenini içeriyor. Bu paketle, ailelere ayrıca çocuk başına ek yardımlar sağlanıyor. Paketin ödemeleri, daha önce belirlenen bir yıllık süre sonunda sona erecekti. Ancak, bu sürenin sona ermesi yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım süresini uzatma kararı verdiği açıklandı.

Aile Destek Paketi'nden yararlanmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi. Bu yardımların hesaplara %25 zamla yatacağı, Temmuz ayından itibaren ödemelerin devam edeceği belirtildi. Ancak aile destek ödemelerinin zamlandığına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Aile Destek Paketi'nin yeni dönemi, birçok ailenin ekonomik durumunu iyileştirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu paket sayesinde, özellikle ihtiyaç sahibi aileler, ekonomik yüklerini bir nebze olsun hafifletebilecekler. Başvurular ve diğer detaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.