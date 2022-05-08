Yeni Dizi Senden Daha Güzel'e Ramo'dan Transfer

Ramo isimli televizyon dizisi projesi ekranların beğeni toplayan dizileri arasında yer alıyor ve oyuncu kadrosu ile beğeni topluyordu. Show TV dizisi olan Ramo erken final yapmış ve bu durum da seyirci kitlesini üzüntüye boğmuştu. Kanal Ramo dizisinin reytinglerinin düşmesi ardından dizinin final yapması kararını almış ve seyirci kitlesi bu gelişme karşısında üzüntüye boğulmuştu. Bir grup izleyici hala Ramo dizisine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve dizinin final yapmaması gerektiğini savunuyor.

Esra Bilgiç ile Murat Yıldırım başarılı bir şekilde partner olmuş ve uzun süre konuşulacak bir proje ortaya çıkmıştı. Dizinin 1. sezonu 2020 senesinin Ocak ayında başlamış ve proje 2. sezonu bitiremeden 2021 senesinin nisan ayında 40. yeni bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandırmıştı. Sosyal medyada çok sayıda izleyici dizinin final yapmasına tepkide bulunmuş ve bunun diziyi haksızlık olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Projenin hikayesi Adana'da başlamış ve ünlü oyuncu Cemre Baysel de bu dizi ile parlayan oyuncular arasında yer almıştı. Cemre Baysel söz konusu projede Fatoş ismi karaktere hayat vermiş ancak dizinin ikinci sezonunda yer almamıştı. Başarılı oyuncu dizide tek sezonda bile yer alarak seyirci kitlesini etkilemiş ve büyük ilgi çekmişti.

Dizi sonrasında Baht Oyunu isimli projede Aytaç Şaşmaz ile başrolde yer alan ünlü oyuncu ekranların aranılan ismi haline gelmiş ve ününe ün katmıştı. Cemre Baysel, Ramo isimli dizi ile büyük çıkış yakalamış ve seyirci kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Daha sonra Sol Yanım dizisinde de yer alan ünlü oyuncu geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Cemre Baysel bu defa FOX TV'de yayınlanacak olan Senden Daha Güzel isimli proje ile ekranlarda yer alacak. Burak Çelik ile başrolde bulunacak olan ünlü oyuncu merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.