Yeni Dizi İle İlgili Şok Eden Gerçek Seyircilerin Tepkisi Bitmiyor

ATV ekranlarında bir döneme damgasını vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterine yön veren usta oyuncu Vahide Gördüm yeni dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aldatmak isimli dizide başrol oynayacak olan güçlü isim bu dizide de yüksek seviyede performans gösterecek. Aldatmak dizisinin yayın günü ise dün akşam saatlerinde açıklandı ancak seyirciler yayın gününe büyük bir tepki gösterdiler.

Hakime Hanım ismi ile lanse edilen dizinin gerçek ismi ise Aldatmak olarak değiştirildi. Önümüzdeki günlerde ATV ekranlarında yayınlanacak olan aldatmak dizisi reytinglerde de büyük bir çıkış yakalayacağı belirtiliyor. Yeni dizi yeni gününde ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aldatmak Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı Ancak Seyirciler Tepki Gösteriyor

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Vahide Gördüm’ün rol aldığı Aldatmak dizisi Perşembe akşamı seyircilerle buluşacak. Dizi gerek hikâyesi gerekse de oyuncu kadrosu ile de bir hayli güçlü yapıya sahip. Ancak dizi ile ilgili tartışmalı konular ne yazık ki bitmiyor. 22 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi ile ilgili ise seyirciler Bir Hayli tepki veriyor. Seyirciler tarafından verilen tepki ise büyük bir şaşkınlığa da neden oluyor. Aldatmak dizisi ATV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayacak. Ancak dizi ile ilgili tartışmalı konular devam ediyor.

Yeni Dizi ATV Ekranlarında Seyirciler İçin Sunulacak Tartışmalı Konular Bitmiyor

Önceki günlerde Hakime Hanım ismi ile lanse edilen Aldatmak dizisi 22 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Yayın günü açıklanan dizi ile ilgili tepkiler ise bir hayli şaşırtıcı yönde. Aldatmak dizisi başrol oyuncuları arasında yer alan Vahide Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinde de başrollerde yer alıyordu. Seyirciden gelen tepkileri de büyük tartışmalara da neden oldu. Aldatmak dizisi 22 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Ancak seyircilerden gelen tepkiler dizinin yayın tarihinde değişikliğe neden olabilir iddiaları da dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Vahide Gördüm hayranları bu diziyi tabiri caizse iple çekiyor.