Yeni Cumhuriyet Barbados, Rihanna'yı Ulusal Kahraman İlan Etti

Barbados, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i devlet başkanı olarak kaldırdıktan ve cumhuriyet olarak yeni bir döneme girdikten sonra Rihanna'yı ulusal kahraman ilan etti.

Başbakan Mia Mottley, siyasi geçişi kutlamak için Pazartesi günü başkent Bridgetown'da düzenlenen bir törende 33 yaşındaki Barbadoslu müzisyen ve girişimciye Barbados'un Ulusal Kahramanı onurunun verileceğini duyurdu.

Forbes'a göre milyarder olan Rihanna, Barbados'un cumhuriyetçi hareketinin lideri Mottley tarafından tebrik edilmek üzere kalabalığın önüne çağrıldı.

Mottley, Rihanna'ya 2012 listelerinde bir numara olan "Diamonds"a atıfta bulunarak, "Bir elmas gibi parlamaya devam edebilir ve ulusunuzu işlerinizle, eylemlerinizle onurlandırabilirsiniz" dedi.

Mottley, sanatçının "yaratıcılığı, disiplini ve her şeyden önce doğduğu ülkeye olağanüstü bağlılığı ile mükemmelliğin peşinde koşarak dünyanın hayal gücüne hükmettiğini" söyledi.

Pırıl pırıl müzik kariyeri

Tam adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, Barbados'taki Saint Michael'da doğdu ve Bridgetown'da büyüdü ve müzik alanında kariyer yapmak için bir genç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmadan önce.

O zamandan beri tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri haline geldi, yol boyunca en iyi endüstri ödüllerini kazandı ve son yıllarda kozmetik ve giyim işletmeleri oluşturmak için kolları sıvadı.

2018 yılında, yaklaşık 300.000 kişiye ev sahipliği yapan Karayip adasında eğitim, turizm ve yatırımı teşvik eden bir rol olan Barbados için “Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi” seçildi.

Bir yıl önce, yaşadığı bir Barbados sokağının adı onun anısına Rihanna Drive olarak değiştirildi.

En son tanınması, onu şimdiye kadar ulusal bir kahraman olarak onurlandırılan 11. Barbadoslu yapıyor. Aynı ödülü alan diğer yaşayan tek kişi, Pazartesi günkü törende de hazır bulunan ve Rihanna'ya sarılan ikonik kriketçi Garfield Sobers.

Pastoral plajlarıyla ünlü Barbados, 1966 yılında Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Jamaika da dahil olmak üzere diğer 15 ülkenin kraliçesi olan II. Elizabeth'in ortadan kaldırılmasını, sömürge tarihinin şeytanlarından nihayet kopmanın bir yolu olarak kullandı.

Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa'da 54 ülkeden oluşan bir grup olan Commonwealth içinde kalacak.

Ancak cumhuriyetin doğuşu, bir İngiliz gemisinin 1625'te Kral I. James için hak iddia etmesinden bu yana, küçük adayı İngiltere'ye bağlı tutan neredeyse tüm sömürge bağlarını çözer.

Elizabeth'in yaklaşık 70 yıllık saltanatının sona ermesi ve Charles'ın gelecekteki katılımı için hazırlanırken, diğer eski sömürgelerin İngiliz monarşisiyle bağları kesmeye yönelik daha geniş bir girişiminin de habercisi olabilir. Kraliçe, devlet başkanlığı görevinden en son 1992'de Hint Okyanusu'ndaki Mauritius adasının kendisini cumhuriyet ilan ettiği zaman almıştı.