Yeni Bir Hükümet Honduras'ı Deliğinden Çıkarabilir Mi?

Honduras'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Xiomara Castro 27 Ocak'ta göreve başladığında, bir dizi göz korkutucu zorlukla karşı karşıya kalacak: ülkenin yıpranmış demokratik kurumlarını restore etmek, yaygın yolsuzlukla mücadele etmek ve COVID-19'un ve geçen yılki krizlerin neden olduğu krizlerden kurtulmak.

Honduraslı araştırmacı ve aktivist Leonardo Pineda, Al Jazeera'ya, "Tamamen yıkılmış bir ülkeyi kabul ettiğini ve onu bu çukurdan çıkarmak kolay bir iş olmayacağını anlamalıyız." Dedi.

Ancak Honduraslıların çoğu görünüşe göre onun göreve hazır olduğuna inanıyor. 6 Aralık itibariyle oyların yaklaşık yüzde 86'sı sayılan sol görüşlü Libre Partisi'nden Castro, en yakın rakibine 14 puan farkla oyların yarısından fazlasını kazanmıştı. birçok Honduraslının görmek istediği köklü değişiklikler.

34 yaşındaki Castro destekçisi Victor Carbajal, başkent Tegucigalpa'daki galibiyetini kutlayan bir miting sırasında Al Jazeera'ya “Bizi bölünmüş ve yıkılmış bir ülkeden çıkarabileceğine inanıyoruz” dedi.

2009 darbesinin Castro'nun kocası Manuel Zelaya'yı görevden almasından bu yana geçen 12 yılda, birbirini izleyen muhafazakar hükümetler sosyal programları boşalttı, militarizasyonu artırdı ve insan haklarına ve çevreye karşı sistematik bir saldırı başlattı.

Mevcut başkan Juan Orlando Hernandez yönetiminde Honduraslılar, ezici yoksulluk, şiddet ve iklim değişikliğinin körüklediği felaketler arasında toplu halde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı - bunların hepsi, özellikle ülkenin gençleri arasında bir umutsuzluk duygusuna katkıda bulunuyor.

İktidardaki Ulusal Parti'nin uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği ve kamu fonlarını yağmaladığı yönündeki iddialar, kamuoyundaki hayal kırıklıklarını daha da artırarak Castro'yu cumhurbaşkanlığına itti.

Honduras Ulusal Özerk Üniversitesi'nden ekonomist Julio Raudales, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Seçimler mevcut hükümetin ayrılmasının ve ülkenin yeniden inşası sürecine başlamamızın gerekliliğini gösteriyor" dedi.

Honduraslıların değişim istediği açık - ancak bunu nasıl başaracağı Castro'nun mücadelesi olacak.

'Uzlaşma hükümeti'

Geçen ayın sonlarında yaptığı kutlama konuşmasında Castro, “uzlaşma hükümeti kurma” ve “katılımcı ve doğrudan demokrasiyi garanti etme” sözü verdi.

Kabine atamalarının hükümete yönelik yönünün önemli bir göstergesi olacağını söyleyen Pineda, bakanları parti çıkarlarına göre niteliklere göre seçip seçmediğini izlemenin önemli olacağını kaydetti. Henüz kesinleşmeyen Kongre makyajının da başarısını belirleyeceğini ekledi.

Pineda, ön sayıma dayalı projeksiyonların, Libre Partisi'nin en fazla kongre sandalyesine sahip olacağını, ancak basit çoğunluğa ulaşmak için diğer muhalefet partileriyle ittifak kurması gerekeceğini ve bunun da yönetimi zorlaştırabileceğini söyledi. Ve hükümetin yeni Yüksek Mahkeme yargıçları ve yeni bir başsavcı atayabilmesi 2023 yılına kadar olmayacak.

Pineda, "Bağımsız bir şekilde yönetemeyecek" dedi ve söz verdiği gibi Honduras'ta Birleşmiş Milletler destekli bir yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmak gibi başlangıçta bazı kolay kazanımlar seçmenin Castro'ya fayda sağlayabileceğini kaydetti. kampanya izi. Benzer bir komisyon, hükümetin, soruşturmalarının güçlü müttefikleri tehdit etmeye başlamasının ardından görevini yenilememeye karar verdiği 2016'dan 2020'ye kadar Honduras'ta faaliyet gösterdi.

Ancak Honduraslı STK Derneği Daha Adil Bir Toplum için direktör Carlos Hernandez, BM'nin siyasi iradenin kaybolması durumunda feshedilebilecek bir yolsuzlukla mücadele komitesine kaynak yatırmada tereddüt edebileceğini söyledi.

Al Jazeera'ya “Sadece hükümetin değil, katılımın olduğu bir çaba olmalı” dedi. “Sürdürülebilirlik olması için diğer sektörlerle birlikte inşa edilmesi gerekiyor.”