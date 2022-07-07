Yeni Bir Hac Rezervasyon Sistemi, Tur Operatörlerini Soğukta Bırakıyor

Yabancı hacı hacıları iki yıllık bir aradan sonra Mekke'ye dönerken, İslami takvimdeki yıllık kutsal olayı çevreleyen küresel endüstri, yeni kuralların birçok gezgin için finansal ve lojistik kaosa neden olmasının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Geçen ay, Hac başlamadan haftalar önce, Suudi Arabistan, Avrupa, Amerika ve Avustralya'dan gelen tüm hacıların artık bir piyango sistemi kullanarak rezervasyon yapması gereken yeni bir çevrimiçi portal olan Motawif'i başlattı. Bu, bu ülkelerdeki uzun süredir devam eden tur operatörlerinin, bu yıl rezervasyon aldıktan sonra bile kesilebileceği anlamına geliyor.

Ortalama olarak, Birleşik Krallık merkezli seyahat operatörleri her yıl yaklaşık 20.000 – 25.000 hacı için geziler düzenlemektedir, ancak bunların çoğu yalnızca halkla aynı anda dramatik değişikliklerden haberdar olmuştur.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, erişimi kolaylaştırmak, sayıları yönetilebilir kılmak ve itibarsız acenteler tarafından potansiyel dolandırıcılıkla mücadele etmek için önlemler aldığını ve otomatik, tek noktadan hizmetin vize, uçuş ve konaklama süreçlerini düzene sokacağını ve koruyacağını iddia etti.

Ancak geçen hafta birçok İngiliz, Avrupalı ​​ve Kuzey Amerikalı Müslüman havaalanlarında mahsur kaldı, varış noktalarına geri döndü, fiyatların son anda fırlamasından, engelli ve yaşlı hacılar için tesislerin olmamasından şikayet etti ve bazılarında büyük bir kafa karışıklığı yaşandı. otel odalarını yabancılarla paylaşmak zorunda kalmak.

Mekke ve Medine'ye hac paketleri konusunda uzmanlaşmış, Birleşik Krallık genelinde franchise'ları olan bir seyahat acentesi olan Manchester'daki Haji Tours'dan Mohammad Arif, “Suudi Arabistanlılar çok geç ve çok hızlı bir karar verdiler, bu bizi şüphesiz etkiledi” dedi.

“Kararı sorgulamıyorum, sadece uyarının uzunluğunu sorguluyorum. Onaylı bir şirket olmamıza rağmen, rezervasyon sisteminden sadece herkesle aynı anda haberdar olduk” dedi.

Bazı müşterilerini Motawif sistemine karıştırmak zorunda kalmasına rağmen, bazılarına yardım etmeye devam ettiğini söyledi. "Yaşlı bir çift için tekerlekli sandalye temin etmem gerekiyordu ve insanlar onları itecek, henüz bunun için hazır değiller."

"Bir şekilde Birleşik Krallık'tan Hac sürecinin bir parçası olarak kalırsak Suudi Arabistan'a minnettar olacağız, ancak acele etmek zorunda kaldık."

Hac ve Umre ile ilgili Tüm Partiler Parlamento Grubu başkanı İngiliz İşçi Partisi politikacısı Yasmin Qureshi, İngiltere'den gelen hacıların karşı karşıya olduğu saçmalık konusunda Suudi hükümetiyle temas halinde olduğunu söyledi.