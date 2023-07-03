Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 3 Temmuz 2023 tarihinde ilişki hayatları ile gündemde yer alacaktır. Gün enerjileri onlara ilişki ihtiyaçlarını hatırlatacak ve onlar da bu yönde yeni düşüncelere kapılacaktır. Gün içerisinde yengeçler ve yükselen yengeçler ilişkileri ile ilgili duygularını genişletebilir ve bir konuda gerçek anlamda duygularını keşfedebilir. Diğer taraftan duyguları hakkında bazı yeni şeyler de onlar için gün yüzüne çıkacaktır. Burç sahipleri diğer insanların bu konuda ortaya koyduklarına dikkat etmeli ve düzenli bir şekilde hareket etmeyi hedeflemelidirler. Burç sahipleri yeni günde yapıcı bir eleştiri de alabilir ya da birine ihtiyaçları olduğunu anlayabilir. Onlar bir duyguyu ya da bir duruma sözlü olarak ifade edebilir ya da kabul edebilirse bu onlar için önemli bir duygusal keşif olacaktır. Yengeç burçları için bir ilişki yeni bir seviye eder ulaşabilir ya da yeni bir dönem noktası yaşanabilir. Onlar için karşılıklı yarar sağlayan durumlar da güçlü bir şekilde şekillenecek ve yeni bir görünüm kazanacaktır. Yengeç burçları için akraba ya da arkadaşlık ilişkileri de onlara yeni kapılar açabilecek olan bir durumdur.

Burç sahipleri için ilişkiye hayatları gündemde olacak ve onlar özellikle eşleri ile ilgili olan konularda gündemde yer alacaktır. Burç sahipleri özellikle ikili ilişkilerinde uyum içerisinde olmak isteyecek ve ortak karar verememek harekete etme arzusu duyacaktır. Onlar evle ilgili olan konularda daha fazla sorumluluk alabilir ve bu yönde hareket edebilir. Evle ilgili fazla sorumluluk almak diğer taraftan burç sahiplerinin yorulmasına sebep olacaktır. Fakat yengeç burçları için onları uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmaları da önemli bir noktadır. Onlar fazla yorulduklarını hissederse dengede kalmalarını sağlayacak olan uğraşlara yönelmek de yengeç burçları ve yükselen yengeçlere iyi gelecektir.