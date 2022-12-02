Yengeç Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında Yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar Neptün'ün balık burcunda ileri hareketinde olması sebebiyle haklılıklarını ortaya koyabilir ve devletle alakalı işlerin olumlu sonuç alması sebebiyle bu durum onların motivasyonlarını arttırabilir. Burç sahipleri kendilerini mağdur düşüren her konuya rest çekebilir ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımları atmak isteyebilir. Seyahat ve yurt dışı planları ile ilgili yengeç burçlara uygun bir zamanda olduklarını hissedecektir. Bunun yanı sıra ikili ilişkiler hakkında yaşanan gelişmeler de Merkür'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile yengeç burçlarının bu konuya açık olmalarını sağlayacaktır. Ciddi kararları almak yengeç burçlarını ve yükselen burcu yengeç olanların işlerini kolaylaştıracak ve insanlar ile olan ilişkilerinde maddi değerler göz önüne alınacaktır. Bu noktada Yengeç burçları insan ilişkilerinde duygusal ihtiyaçlara da kayıtsız kalmamayı öğrenecektir. Otorite figürleri ile olan görüşmelerde kötü niyetli olan kişilere de dikkat etmeleri gereken Yengeç burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar ilişkilerini daha sağlam temeller üzerine kurmak isteyecektir. Kazançlı ortaklıklara hazır olmaları gereken burç sahipleri uzun vadede etkili olacak kişiler ile bir araya gelebilir.

8 Aralık tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte Yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar olaylara karşı davranışlarını ve tutumlarını gözden geçirerek kendilerine yeni bir yol çizebilir. Burç sahiplerinin yalan haberlere ve dedikodulara karşı olan yaklaşımlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Onlar için tavsiye edilen durum takıntılardan uzak durarak büyük resim görmeleri olacaktır. Yine yengeç burçları Aralık ayının ikinci haftasında kariyer ve iş hayatlarını odaklanarak bu temadaki gerçekleşen olayları mercek altına alabilir. Eksikliklerini tamamlamaları gereken yengeç burçları kiminle ne paylaştıklarına da dikkat edecektir. Onlar için Aralık ayının ikinci ve üçüncü haftasında tavsiye edilen durum ortaklıklarda ve iş görüşmelerinde sabırlı olmaları ve otorite figürlerini etkilemek adına onların kabul edeceği çalışmalar yapmaları olacaktır.

Hayat akışlarında Yengeç burçları güneş ay üçgeninin ailelerinden destek görmelerine yardımcı olduğunu hissedebilir. Aileleri ile eski zamana göre daha fazla vakit geçirecek olan burç sahipleri taşıma gibi konularda da gelişmeler ile karşı karşıya gelebilir. Açığı kapatmaları ve mesleki engelleri aşmaları mümkün olan burç sahipleri Jüpiter'in Koç burcundaki hareketiyle sorumluluk ve iş hayatları ile ilgili önemli kararlar alabilir. Fevri çıkışlar yapmadıkları sürece burç sahipleri kariyer hayatlarını geliştirecek maddi ve manevi kazançlar da elde edilecektir.

22 aralık tarihinde güneşin oğlak burcuna geçiş yapması ile beraber ikili ilişkilerde her iki tarafta sorumlulukların daha iyi bir şekilde anlayacak ve bunlar gündemde yer alacaktır. Duygusal ilişkiler ve ortaklıklar 22 Aralık'ta güneşin Oğlak burcuna geçiş yapması ile beraber masayı yatırılacak ve konular daha net bir şekilde görülecektir. Merkür'ün 29 Aralık tarihinde ay sonunda Oğlak burcuna geri hareket yapması ile yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar ilişkilerindeki gizlilikleri de görebilecektir.