Yengeç burcu ve yükselen yengeçler yeniden doğuş dönemine giriş yapacak ve artık şüphelerinden ve korkularından uzaklaşacaktır. Bunun yerine gelişmeyi ve kafa tutmayı seçecek ve yengeç burçları ilişkilerde duydukları bağımlılıktan da uzaklaşacaktır. Onlar gelişmeyi seçmeli ve çevrelerindeki mutluluğu yakalayarak hareket etmelidir. Yengeç burçları ve yükselen burçlar yeni bir iş projesi içinde tekrardan başlangıç yapabilir ve önemli adımlar atabilir.

Yengeç burçları 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte ortaklıkları eşleri toplumsal ilişkilerde işbirliğine olan yatkınlıkları iş ortaklıkları karşılarındaki kişilerle ilişkilerinde nasıl bir tavır gösterdikleri avukatlar mahkemeler açık düşmanlar yurt dışı konuları gibi maddelere karşı özenli davranmalıdır.

Burç sahipleri 10 Temmuz tarihinde Mars gezegeninin başak burcunda seyahate başlaması sonrasında mental olarak gergin ve kararlı bir sürece giriş yapacaktır. Onlar yanlış anlaşılmalara dikkat etmeli ve isteklerini net bir şekilde ifade etmelidir. Özellikle yengeç burçları yakın çevrelerinde olan diyaloglarını ve kullandıkları kelimelere karşı da dikkatli olmalıdır. Burç sahipleri özellikle bu dönemde işleri ile ilgili yapacakların networkler ile iletişimler hakkında güzel sonuçlar da alabilir ve faydalı sonuçlar elde edebilir.

Merkür 11 Temmuz tarihi itibariyle aslan burcuna geçiş yapacak ve onlar 28 Temmuz tarihine kadar ekonomik durumları ile ilgili yeni gelişmeler alacaktır. Bu dönemde burç sahiplerinin bekledikleri prim ya da para hesaplarına yatacak ve para kaynakları ya da maddi konular ile ilgili detaylar öğrenilecektir. Bu süreçte onlar para konularında risk almaktan korkmamalı ve emin adımlarla hayatlarında adım atmalıdır. Onlar yeni girişimler de yapabilir ve kendilerine finansal alanda yardımcı olacak olan yeni insanlar ile karşı karşıya gelebilir. Burç sahipleri keyifleri için yaptıkları harcamalarda aşırıya kaçmamalıdır. Yine burç sahipleri için tavsiye edilen durum dış görünüşleri beslenme düzenleri ve sağlık durumları ile ilgili yeni planlamalar yapmaları olacaktır.