Yemin Dizisinde Sona Yaklaşılıyor

Kanal 7 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Yemin dizisi, izleyicinin heyecanla beklediği diziler arasında yerini alıyor. Başrollerinde Gökberk Demirci ve Özge Yağız’ın gibi sevilen dizileri kadrosunda bulunduran yapım, beraberlikleri ile sık sık gündeme oturan Demirci ve Yağız’ın yakın zamanda evlenecekleri haberleri ise dizinin izleyicilerini mutlu etmekte. Dizi, sadece Türkiye'de izlenmekte kalmıyor hem de sınırları aşarak başka ülkelerde yayınlanmaya hazırlanıyor.

Dizinin bir süre önce Hindistan’da 3 sezonunun ekrana geleceği ile ilgili haber yayınlanan haber ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Yemin dizisi, Türkiye’nin ardından Hindistan'da da izlenebilecek.

Kanal 7 ekranlarında 3’üncü sezonu yayınlanan dizinin 3 sezonu da Hindistan’ın en bilinen dijital platformu olan MX Player tarafından satın alındı. Yemin dizisi Hindistan'da yayınlanırken Hint Dilleri ve İngilizce dublajlı seçeneğiyle yayınlanacak. Proje ve hikayesi Nazmiye Yılmaz tarafından oluşturulurken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli, Serkan Mut yer alıyor. Senaryosu ise Başak Yazı Odası tarafından tasarlanan Yemin’in müzikleri ise Minör’e ait.

Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Yemin’in ilk iki sezonunda Gökberk Demirci ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, 3’üncü sezonda Cansu Tuman kadroya dahil oldu.

Dizinin sezon finalinin ne zaman final yapacağı ise merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu tarihi Twitter sayfasından paylaştı. Buna göre Yemin dizisi 27 Haziran’da sezon finali yapacak.

3. Sezon için Yeni Konu

Heyecan dolu ilk iki sezonun ardından, 3 sezonda farklı bir konu işleneceği öğrenildi. 1 ve 2. sezonda Emir ve Reyhan’ın aşkının işlendiği dizinin, 3’üncü sezonunda Reyhan’ın ardından yeni bir hayata adım atan Emir ile hapisten çıktıktan sonra bir başına kalan Seher’in kesişen yolları konu ediliyor.

Proje ve hikayesi Nazmiye Yılmaz tarafından kaleme alınırken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli, Serkan Mut yer alıyor. Senaryosu ise Başak Yazı Odası tarafından tasarlanan Yemin’in müzikleri ise Minör’e ait.