Yemin Dizisi 4. Sezonda 2 Büyük Değişiklik Var!

Kanal D ekranlarında 4. sezonu için hazırlıklarını sürdüren Yemin dizisi hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Projenin ilk 2 sezonunda Özge Yağız ile Gökberk Demirci başrolü paylaşmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Günlük dizi formatında yayınlanan Yemin 3. sezonda ise hafta sonları ekranlara gelmişti. Başarılı isim Özge Yağız'ın diziye veda etmesi ardından dizide bazı değişiklikler meydana geldi ve proje farklı bir şekilde devam etti.

Sevilen dizi Yemin'in 4. sezonunda ise Kanal 7'nin farklı bir uygulama izleme ihtimali yüksek. 17 Eylül Cuma akşamında 4. sezonunu ekranlara getirecek olan dizi, büyük ihtimalle yayın tarihi hakkında bir düzenlemeye gitti. Kanal 7 konu hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmediği fakat kısa süre içinde detaylı bilgiler öğrenilecektir.

Kanal 7 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak olan dizi, 17 Eylül Cuma akşamında seyirci kitlesi ile buluşacak. Aynı gün içerisinde Emanet isimli dizi de saat 19.00’da yayına getirilecek. Yayın tarihi ve saati ile ilgili yapılan değişikliğin yanı sıra oyuncu kadrosunda da gözlerden kaçmayan farklılıklar meydana geldi. Cansu Tuman, Feride karakterine hayat vermiş ve 3. sezonda Yemin dizisinde yer almıştı.

4. sezonda ise kadın başrol oyuncusunun bir kez daha değişeceğini bilgisine ulaşıldı ve Setenay Süer'in kadroya eklendiği öğrenildi. Projede Gülperi karakterine hayat verecek olan Süer dizide önemli bir rol üstlenecek. 4 sezonu ile ekranlara getirilecek olan Yemin dizisi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

İzleyici kitlesi Emir ile Gülperi arasında yaşanacak olan gelişmeleri merak etti ve konu hakkında detaylı araştırmalar başladı. Bunun yanı sıra Kırlangıç Fırtınası ve Çilek Kokusu gibi dizilerde rol alan Büşra Oğur da oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı.