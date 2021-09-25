Yemen'de 16 Milyon İnsan Açlık Sınırında

BM gıda dairesi başkanı, Yemen'de 16 milyon insanın “açlığa doğru yürüdüğü” konusunda uyarıyor ve yeni fon gelmediği takdirde savaşın parçaladığı ülkede milyonlarca insanın gıda tayınlarının Ekim ayında kesileceğini söylüyor.

David Beasley, Yemen'deki insani krizle ilgili üst düzey bir toplantıda, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer bağışçıların, Dünya Gıda Programı'nın bu yılın başlarında parası tükenirken ve “çünkü ki kıtlığı ve felaketi önledik”.

WFP'nin parası yine tükeniyor ve yeni fon olmadan, Ekim ayında 3,2 milyon kişi ve Aralık ayına kadar beş milyon kişi için rasyonlarda indirimler yapılacağını söyledi.

BM genel sekreteri Antonio Guterres, 1 Mart'ta İsveç ve İsviçre'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenen sanal bir taahhüt konferansında bu yıl Yemen için 3,85 milyar ABD doları talep etti.

Ancak bağışçılar, BM başkanının “hayal kırıklığı” olarak adlandırdığı miktarın yarısından daha azını, 1,7 milyar ABD dolarını taahhüt ettiler.

Son altı ayda toplam, gereken miktarın yarısından biraz fazlasına ulaştı.

İsveç ve İsviçre ile birlikte oturuma ev sahipliği yapan Avrupa Birliği'ne göre, BM Genel Kurulu'nun yıllık toplantısının oturum aralarında Çarşamba günü yapılan üst düzey toplantı yaklaşık 600 milyon topladı.

Bu hala en az bir milyar ABD dolarını fonsuz bırakıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen için ek 290 milyon ABD doları insani yardım açıkladı ve Avrupa Birliği, insani yardım ve kalkınma yardımına 119 milyon avro (yaklaşık 139 milyon ABD doları) ek tahsis ettiğini söyledi.

Oxfam yardım kuruluşunun Yemen direktörü Muhsin Siddiquey, taahhütte bulunan bağışçıları övdü ve fonların hızlı bir şekilde yardım kuruluşlarına sunulmasını umduğunu dile getirdi.

Ancak, dünyanın geri kalanı Yemen'in daha da açlığa, yoksulluğa ve daha da kasvetli bir geleceğe doğru ilerlemesini izlerken, bir kez daha birkaç uluslararası bağışçı cömertçe ellerini ceplerine soktu" dedi.

Yemen, İran destekli Husi isyancıların başkent Sana'nın ve ülkenin kuzey kesiminin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirerek, Cumhurbaşkanı Abed Rabbo Mansour Hadi hükümetini güneye kaçmaya, ardından da ülkenin kuzeyine gitmeye zorladığı 2014'ten bu yana iç savaşla sarsılıyor.