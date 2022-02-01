Yemek Sepeti Kuryelerinden İstanbul ve İzmir Eylemleri!

Salgın döneminde kısa mesafeli sokağa çıkmanın bile insanı korktuğu zamanlarda çalıştıklarını ve çalıştıkları şirketin büyüdüğünü açıklayan Yemeksepeti ile Banabi kuryeleri daha önce duyurusunu yaptıkları eylemlerine başladı ve konu gündemde yer aldı. İzmir ve İstanbul'da toplanan kuryeler, esnaf kurye dayatmasının son bulmasını isterken haklarının verilmesini de talep etti. Online sipariş firması Banabi ve Yemek Sepeti kuryeleri daha önce eylemlerin duyurusunu gerçekleştirmişti.

Şirket çalışanları daha önce yüzde 32.7 zam teklifini kabul etmemiş ve İstanbul Şişli'de bulunan Yemeksepeti Genel Merkez Binası önünde protesto gösterisi gerçekleştirmişti. Talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceğini ifade eden çalışanlar, yapacakları eylemin duyurusunda gerçekleştirmişti. Tüm Taşıma İşçileri Sendikası üyeleri ile beraber protesto gösterisinde bulunan şirket çalışanları yapmış oldukları eylemler ile isimlerinden söz ettirdi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Çalışanlar sosyal medya hesabı Twitter'da Yemeksepeti İşçi Komitesi isimli bir hesap açtı ve Genel Merkez Binası önünde çekilen eylemlerden görüntülerini paylaşmayı ihmal etmedi. Çalışanlar temsili açıklamalar gerçekleştirdi ve 10 saniyede paket toplamalarının beklendiğini açıkladı. Salgın döneminde ise kimsenin çalışmadığını fakat kendilerinin çalışmaya devam ettiğini açıklayan çalışanlar, şirketin kendi sayelerinde büyüdüğünü anlattı ve haklarının verilmesini beklediklerini söyledi. Bunun yanı sıra sefalet ücretini de kabul etmediğini açıklayan çalışanlar açıklamaları ile merak uyandırdı.

Yemeksepeti ile Banabi çalışanları İzmir'de de toplantı ve şirketin Alsancak'ta bulunan binasının önünde eylem gerçekleştirdi. Sendika haklarının engellenemeyeceğini belirten çalışanlar %50 oranında zam artışı talep etti ve %32.7’lik zam teklifini kabul etmediklerini belirtti.

Çalışanlar sendika hakkının tanınmadığını açıkladı ve bir kısmının esnaf kurye ve diğer kısmının da kadrolu olarak hizmet verdiğini söyledi. Bunun yanı sıra kadrolu çalışanların da esnaf kurye olmaya zorlandığı iddia edildi.