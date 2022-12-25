Yemek Kart Ödemesi Market Ödemesinde Nasıl Kullanılabilir?

Yeni yıl öncesinde alınan yeni bir karar ile çalışanların yemek kartlarını markette kullanmama kararı verilmişti. Yapılan bu yeni düzenlemeye yönelik bu kartlar hangi alışverişlerde kullanılabilecek? Konusunu araştırmaya yöneltti. Pek çok kişi böyle bir durum olmadığını hala yemek kartlarının marketlerde kullanıldığını ifade ediyordu. Konu üzerine SGK net açıklamasını yaptı. Çalışanların yemek kartlarına market alışverişlerinde kullanamayacağına yönelik haber halkı ikilemde bıraktı. Sosyal Güvenlik kurumu bu konuya yönelik yeni bir düzenleme yapmalı ve adım atmalı yorumunda bulunuldu.

1 Aralık tarihi itibariyle uygulamayı alınan işçilerin çalışanların yemek ücretleri nakit olarak ödeyebilmelerine yönelik prime dayalı esas kazancın istisna tutabileceği kararı verildi. Yemek bedeli en az asgari ücrete ilave edilerek verilecek. İş yerinde yemek verilmediğinde çalışan ve çalışan adına başkalarını ödenecek yemek ücreti günlük asgari ücretin %23.65'ine denk geliyor. Bugünün tutarı ile bu rakam 51 TL'yi görüyor. Çalışanın iş günü üzerinden hesaplanarak ödeniyor. Haftanın 6 günü çalışan bir işçi düşünüldüğünde yıl sonuna kadar Aylık 1.224 TL yemek parası tutarını alıyor.

Yemek Kartları Nasıl Kullanılabilir?

İşveren yeni düzenleme ile prime esas kazançtan istisna olarak görebiliyor. Yemek kartlarının kullanımına yönelik SGK net açıklamasını yaptı. 1 Aralık tarihinde başlayan bu yeni düzenleme için işveren restoranla anlaşabilir. Yemek bedelini peşin ödeyebilir, kuponla ya da kartla ödeyebilir. Günlük 51 TL ödemek zorunda 51 TL karşılığında vergi ve sigorta prim kesintisi olacak.

Eski standartlarda işveren tarafından işçiye sunulan yemek kartı ya da yemek çeki gibi farklı uygulamalar çalışanların istediği alanda kullanabilmelerini sağlıyordu. Bazen restoranda yemek yiyerek bazen market alışverişi ya da online harcama ile bu tutar kullanılabiliyordu. Bu demek oluyor ki o zaman yeni karara göre yemek kartları, market ürünleri ve gıda ürünleri dışında farklı alanlarda da ihtiyacı karşılamaya yönelik kullanılabiliyordu. Pek çok kişi yeni düzenleme sonrası yemek kartlarının alışverişte kullanılmayacağını ifade etti. Bunun sebebi de net olarak belirlenmiş açıklamada gizliydi.

Sigorta İstisnası için Yalnızca Yemekte Kullanılmalı!

SGK 2 Aralık tarihinde yemek bedeli istisnası adı altında bir genelge yayınladı. Bu genelge içerisinde şu sözlere yer verdi: “Sigortalıların ay içinde yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılmıyor. Çalıştıkları işyeri dışında üretim yapan firma ve şahıslara yönelik yemek kuponu ya da yemek kartı karşılığında yemek verilebiliyor. Sigortalı kişilere yemek kuponu kartı ya da çeki gibi farklı aracılarla fatura karşılığı yemek bedeli ödemesi durumunda günlük asgari ücretin %23.65'i fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpıldıktan sonra prime esas kazanca dahil edilemiyor.”

Paylaşımın devamında SGK şu ifade ediyor: “Yemek kartı, çeki ya da kupona yüklenen yemek bedelleri sigorta priminden istisnası olarak tutulması için kartların/ kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekiyor.”