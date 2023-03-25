Yemede yanında yat! Selçuk Geçer’den evlere şenlik dolar tahmini! Net tarih ve rakam verdi!

Net tarih ve rakam verdi! Yemede yanında yat! Selçuk Geçer’den evlere şenlik dolar tahmini! Selçuk Geçer bu şekilde yapılan bir yatırımın sahibine kazanç getireceğini belirtti. Bu kazancın elde edilmesi için sabırlı yatırımcı olunması gerektiği ifade edilirken doların ülkemizde son günlerde dövize müdahale söz konusu olmaktadır. Doların yükselmesinin kur korumalı mevduata verilen faiz uygulaması şeklinde olursa, doların kurunun tavan yapacağı belirtiliyor.

Para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer, son zamanlarda hızlı bir şekilde dalgalanan dolar kuruna dair önemli açıklamalar yaptı. Uzman isim, dolar kurunda yaşanan dalgalanmaların sebepleri, önümüzdeki dönemde dolar kurunun nasıl şekilleneceği ve yatırımcıların bu duruma nasıl adapte olabilecekleri hakkında bilgilendirme yaparak, yatırımcılara rehberlik ediyor.

Dolar Kurunun Yükselmesi Durumunda Ne Yapmalı?

Dolar kurunun yükselmesi durumunda, yatırımcılar çeşitli yollarla kendilerini koruyabilirler. Bunların başında, doların yükseleceği zamanlarda dolar alarak kazanç elde etmek gelir. Ayrıca, yatırımcılar ellerindeki doları tutarak, dolar kurundaki yükselişin sonlanmasını bekleyebilirler. Bunun yanı sıra, alternatif yatırım araçlarına yönelmek de bir seçenek olabilir.

Dolar Kurunun Düşmesi Bekleniyor mu?

Dolar kurunun düşüşü, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması durumunda gerçekleşebilir. Ancak bu konuda kesin bir tarih vermek mümkün değildir.

Dolar Kurunun Neden Dalgalanıyor?

Dolar kurundaki dalgalanmaların sebepleri, birden fazla faktöre bağlıdır. Dünya ekonomisindeki gelişmeler, ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler, ülke içindeki ekonomik ve siyasi durumlar gibi unsurlar, dolar kurunun dalgalanmasına neden olabilir.

Dolar Kuru Hakkında Tahminler

Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamalara göre, dolar kuru için önümüzdeki 9 gün içinde 3-5 TL aralığında bir artış bekleniyor. Uzman ekonomist, en iyi senaryoda dolar kurunun 9 gün içinde 3 TL'ye gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak ABD'de yaşanan enflasyon ve doların durdurulamaması durumunda, dolar kuru 35 liraya kadar yükselebilir.

Geçer, doların hızlı bir şekilde artması durumunda yatırımcıların ellerindeki doları satmalarını öneriyor. Ayrıca, dolar yatırımı yapmak isteyenlerin de doğru zamanı beklemelerini tavsiye ediyor. Yatırımcıların, doların düşük olduğu bir zamanda dolar yatırımı yapmaları, risklerini azaltmaları açısından önemli.

Doların Artış Nedenleri

Dolar kurundaki artışın nedenleri hakkında da bilgi veren Selçuk Geçer, ABD'de yaşanan enflasyonun etkisini vurguluyor. ABD'de enflasyon oranının yüksek olması, doların değerinin düşmesine neden oluyor. Ayrıca, Türkiye'de de merkez bankası faiz indirimleri, dolar kurundaki artışın nedenleri arasında yer alıyor.

Elinde Dolar Olanlar Ne Yapmalı?

Dolar yatırımı yapmış kişilerin, doların artışı durumunda ellerindeki doları satmaları öneriliyor. Ancak, yatırımcılar doların düşük olduğu bir zamanda dolar yatırımı yaparak, kar elde etme şansını arttırabilirler.

EDİTÖR NOTU: Haber içeriğinde yer alan hiçbir açıklama ve ifade editöre ait değildir. İlgili kişinin beyan ettiği açıklamalardır.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Haber metninden yola çıkarak yatırım yapılması durumunda olabilecek sorunlardan haber24.com ve editör sorumlu tutulamaz.

haber24.com özel haber