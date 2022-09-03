Yaz Turizminin Gözdesi Didim'i Gezelim Görelim

Didim, Aydın ilinin içerisinde yer alan ve Ege bölgesinde tatil denilince akla ilk gelen gözde yerlerden bir tanesidir. 402 kilometrekare alana sahip olan Didim temiz sahilleri, ilgi çeken koyları ve turistik eğlence mekanlarıyla birçok tatilcinin duraklarından biri olmayı başarmıştır. Ekonomisi tarım ve turizm sayesinde son dönemde yükselişe geçen bu ilçe adını her geçen gün daha fazla duyurmaya devam etmektedir.

Didim'in gözdesi Altınkum Plajı

Bu uğrak noktasına gelen neredeyse her insan daha önce Altınkum ismini duymuştur. En bilinen otel ve mekanların bulunması, mavi bayraklı plaja sahip olması ve temiz sahiliyle gelenleri memnun yolcu etmesi bakımından Altınkum diğer koylara fark atmaktadır. Birçok su sporuna da olanak sağlayan bu sahil Didim'in incisi olarak da bilinmektedir.

Nüfusu, Ekonomisi Ve Geçim Kaynakları

2020 senesinde alınan verilere göre 90.427 kişilik nüfusa sahip olan bu yerde turizme ek olarak tarım, hayvancılık ve ticaretle de uğraş büyüktür. Didim yerlileri özellikle kendi üretimlerinde olan ürünlerin ticaretiyle uğraşmaktadır. Zeytin, tütün, pamuk, incir ve üzüm gibi ürünler ekonomide başta gelenlerdendir. Ayrıca balıkçılık ve küçükbaş hayvancılık da önemini arttırarak devam ettirmektedir. Bölgede bulunan balık fabrikaları buna oldukça destek sağlamaktadır.

Didim'de Gezilebilecek Yerler

Sahilleri ve plajları ön planda olsa da tarihi açıdan da bir çok doğal güzellik barındırmaktadır. Bunların en bilinenleri Apollon Tapınağı ve Milet Tiyatrosudur. Antik dönemler ait yapılan kazılarda bulunan bazı tarihi eserler Milet Müzesi'nde sergilenmektedir. Priene Antik Kenti de görülebilecek tarihi yerlerdendir.

Didim'de Ulaşım

Didim'e direkt olarak kara yolu ile gitmek oldukça kolaydır. Hava yolu tercih etmeyi düşünenler ise İzmir'den, Aydın'dan veya yakın herhangi bir havaalanına sahip şehrimizden aktarma yapması gerektiğini unutmamalıdır. İlçe içerisinde dolmuşlarla ulaşım sağlanmaktadır. Kendi özel aracınız ile veya herhangi bir kara yolu ulaşım aracı kiralayarak gezmesi kolay ve pratik bir bölgedir. Fazla büyük olmayan alanı ve tarihe tanıklık eden yönüyle turizmde özellikle son dönemde adını duyurmayı başarmış olan Didim'e ulaşım oldukça basittir.