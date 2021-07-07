Yaz Kredisi Kampanyası, Uygun Faizlerle Başladı! Bu Ay İçinde Başvuru Yapanlar Düşük Faizle Onay Alacak

Bankaların ihtiyaç kredilerinde müşterilerine sürekli kampanyalar yaparak, kredi kullanmalarını sağlamaktadırlar. Bir paraya ihtiyacı olan kişilerin de acil para ihtiyaçları olması durumunda ilk başvuru yapacakları yer bankalar olmaktadır. Özellikle ihtiyaç kredilerinde bankalar sürekli başvuru almaktadırlar. Talebin bu kadar çok olmasından dolayı da bankalar güncel kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Bu kampanyalardan birisi de 40.000 TL yaz kredisi kampanyasıdır. Sizde eğer yaz kredisi almak istiyorsanız bankaların kredi politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Uygun olan müşteriler aşağıdaki bankalardan aynı gün içinde 36 ay vadeli 40 bin TL yaz kredisi kullanabilirler. Yaz kredilerinin bir diğer avantajı yazın hiç ödeme yapmamanızdır. Alacağınız kredilerin ödemesini 3 ay sonra başlayabilirsiniz.

TEB 40.000 TL Yaz Kredisi Kampanyası

TEB bankası ihtiyaç kredilerinde güncel kampanyalar yapan bankaların başında gelmektedir. Yaptıkları bu son kampanya ile 40.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullandırmaktadırlar. Banka ihtiyaç kredisi olarak verdiği bu yaz kredisinde müşterilerin kredi skoruna göre faiz oranı uygulamaktadır. Buna göre yüksek kredi notu olan müşteriler yüzde 0.89 faiz oranları ile kredi kullanabilirler. Banka kredi başvurusu şubelerden, internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetlerinden yapılabilmektedir. Hızlı onay alıp, anında kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerine kimliğinizle gidebilirsiniz.

İş Bankası 40.000 TL Yaz Kredisi Kampanyası

İş Bankası ihtiyaç kredilerinde online kredi imkanı sağlayan bankalardan birisidir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa online olarak yaz kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar verdiği bu kredilerde internet bankacılığı şifresi alan müşterilerine İŞ cep uygulaması üzerinden kredi verecektir. Sizde bu uygulamayı kullanıyorsanız bankaya gitmeden anında kredinizi kullanabilirsiniz. İş Cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde kredi değerlendirmesi yapılır ve anında size sonuç uygulama üzerinden gösterilir. Kredi onayı alırsanız, belirli adımları hallettikten sonra parayı hesabınıza atabilirsiniz.

Ziraat Bankası 40.000 TL Yaz Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden de 40.000 TL Yaz kredisi kampanyası başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler kamu bankası olarak 40.000 TL kredilerde uygun faizlerle kredi alacaklardır. Banka şubelerinden evraklarınız ile yapacağınız bu kredi başvurusunda 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı da verilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler esnaf, çalışan, emekli olması durumunda bu kredileri kullanacaklardır. Sigortası olmayan müşterilerin onay alamayacaklarını söylemek istiyoruz. Sizde evraklarınız ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen gişelerden çekebilirsiniz. Ziraat Bankası emekli olan müşterilerine de ayrıca yaz kredisi kampanyası yapmaktadır. Eğer bu bankadan emekli maaşı alıyorsanız 100 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz.