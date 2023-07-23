Yay burcu ve yükselen yaylar 23 Temmuz 2023 tarihinde hayatı deneyimlemeye zevk almaya ve keşfetmeye dair güçlü bir tutku hissedebilir. Bu konuda derin bir şekilde odaklanma yaşayacak olan burç sahipleri kendilerinden emin, cesur ve mutlu davranacaktır. Bu dönemde bir ilişkiye konusunun özüne dönmek isteyecek olan yengeçler ve yükselen yengeçler neye ihtiyaçlarının olduğunu öğrenmek isteyebilir. Daha önemlisi onlar kendileri için gerçekten değer verdikleri konular ile de ilgilenebilir. Onların planlarından bazıları tekrardan yapmayı ya da tekrardan düşünmeye gerektirse de onlar için uzun vadede avantajlı olabilecek olan pek çok şey gündemde mevcuttur. Bu durum bunun yanı sıra macera ruhları ile olan bağlantıları hakkında duygularını yakaladıkları bir zaman dilimine de işaret edebilir. Fikir değişiklikleri ve gecikmelerde bu dönemde yay burçlarının karşısına çıkacaktır. Onlar yeni günde mevcut ilgi alanlarının verdiği keyfi sorgulayabilir ve kalplerinin nerede olduğunu keşfetmek isteyebilir. Yay burçları ışığı görene kadar huzursuzluk hissedecekler.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 23 Temmuz 2023 tarihinde gözden kaçan bazı durumların üzerine ışık yakmaya başlayacaktır. Onlar etrafındaki dünya ve içsel motivasyonları ile ilgili çok şey öğrenebilir ve bu durum onlara yardımcı olabilir. Onlar anlaşılmak ve duyulmakla daha az ilgilenirse durumları daha derin bir yüzeyde anlamakla ilgilenebilir ve etraflarındaki insanların işleyişini bu şekilde öğrenebilir. Bunun yanı sıra yeni günde mali konular ve para kaynakları günden de yer alacak olan konular arasında yer almaktadır. Burç sahiplerinin takıntıları ilişkileri evcil hayvan projeleri ve hobileri yeni gününde onların merkezinde yer alacaktır. Onlar gerekirse yeniden yapmalı ya da tekrardan gözden geçirmeyi denemelidir. Onlar bu konulara farklı bir açıdan baktıkları zaman keyif aldıkları şeylerle teması geçebilir ve gerçekten değer verdikleri durumlar yaşayabilir.