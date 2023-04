Yay Oğlak 18 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Yay burçları ve yükselen yaylar 18 Nisan 2023 tarihinde bazı yanlışları bile bile yaptıklarını fark edebilir ve bu durumu düzeltmek isteyebilir. Burç sahipleri her ne kadar yaptıkları işlerden memnun olmasa ve pişmanlık duysa bile sonraki seferde o yanlışları yeniden yapmaktadır. Özellikle kendilerine iyi gelmeyen bir yerde ısrarla duruma ve erteleme gibi davranışlar yay burçlarına karşı bir sabotaj olabilir ve onlara kendilerini kötü hissettirebilir. Muhtemelen bu durumu çözmek için burç sahiplerinin çok daha derine inmeleri gerekecektir. Onlar için etraflarında gelişen kalsın uzak durmak da iyi bir fikirdir. Burç sahipleri enerjilerini sömürecek olan ve kendilerini ilgilendirmeyen her şeye karşı mesafe ile davranmalıdır. Her ne kadar burç sahiplerinin iyilik yapmak istedikleri biri olsa da duruma koşulları da değerlendirilmelidir. Herkesin gergin olduğu bir durumda müdahalede bulunmak ters tepecek bir durumdur.

Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar 18 Nisan 2023 tarihinde oldukça mantıklı düşünecek ve detaylı planlar yapacaktır. Diğer taraftan sıra yapılan bu planları hayata geçirmeye geldiği zaman onlar bu adama bir türlü atamamaktadır. Burç sahiplerine içlerinden bir ses yanlış yerde olduklarını, ilerlemelerini ve gitmelerini söylemektedir. Burç sahipleri bu sesi duysa da tam olarak benimsemekte problem yaşamaktadır. Oğlak burçlarının hayatlarında olan özel bir insan istemeyerek de olsa onları geri planda tutuyor olabilir. Burç sahipleri de o kişinin kötü hissetmesine neden olmamak adına kendi gelişimlerine ket vurmaktadır. Bu durum da oğlak burçlarını kötü bir ruh haline sokarak sonunda ilişki durumlarına olumsuz anlamda yansıyan bir çelişki yaratmaktadır. Bazı problemlerin çözülmesi için oğlakların kendilerini ön plana koymaları ve kendilerini mutlu eden şeyleri yapmaları gerekmektedir. Bu durumdan çekince duymamaları gereken burç sahipleri kendilerine güvenmelidir.