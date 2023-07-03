Yay burcu ve yükselen yaylar 3 Temmuz 2023 tarihinde saygı, değerli eşyalar ve para ile ilgili olan konular ile gündemde yer alacaktır. Böyle temalar onların ilgisini çekecek ve burç sahipleri özellikle ilişki ve para konusunda kendilerini şanslı görecektir. Eski zamanlara göre kaynaklarının ve mali durumlarının daha fazla farkına varabilecek olan yay burçları maddi açıdan da kendilerini mutlu edecek haberler alacaktır. Burç sahipleri hayatlarında olan diğer insanları desteklemek ve onlara katkıda bulunmak için zaman harcayacak ve daha sonra o insanlarda yurt sahiplerine yardım edecektir. Yay burçları için şu anda olan bir durum ya da duyguları en çok değer verdikleri şeye karşı bakış açılarında değiştirebilecek bir güçtedir. Diğer taraftan sağlık konusu ile de ilgilenecek olan yaylar bedensel sağlık ömrünü iyileştirmek adına önemli adımlar atabilir ve bu yönde hareket edebilir.

Burç sahipleri maddi kaynaklar ile ilgili olan konularda ciddi bir şekilde düşünmeli ve ciddi adımlar atmalıdır. Bu konuda yakın çevrelerinden de fikir alabilecek olan burç sahipleri kişisel donanımlarını kullanarak çeşitli işlere de yönlenebilir. Onlar için ev ve aile hayatınızda bazı değişiklikler gözükmektedir. Yay burçlarına ev hayatında yoran koşullar olabilir ve onlar bu durumlar ile nasıl ilgilenecekleri hakkında bazı kafa karışıklıkları yaşayabilir. Fakat burç sahipleri özellikle iş hayatlarında diğer insanlardan alacakları destek ile işlerin daha kalıcı hale geldiğini görecektir. Bunun yanı sıra burç sahiplerinin eşleri ile ilgili konular da onların günlerine meşgul edebilecek niteliktedir.

Hafta başında oğlak burcunda gerçekleşen dolunay ile beraber yay burçları harcamalarında ve gelirlerinde de bazı değişiklikler yaşayabilir. Onlar için tavsiye edilen durum özellikle maddi konularda daha sorumlu ve gerçekçi bir tutum içinde olmaları olacaktır.