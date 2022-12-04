Yay Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında Neptün'ün balık burcundaki geri hareketinin sonlanması ile yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar ailevi problemlerin bittiğini tecrübe edecektir. Yetersiz hissettikleri ve yoruldukları konuları inceleyip bir çözüm bulmaları mümkün olan burç sahipleri taşınma ve ev düzenleme gibi konular için de hazırlık yapabilir yine bu dönemde emek verdikleri şeylerin faydasını görmeye başlayacak olan yay burçları bu şekilde özgür bir halde kendi yaşam alanlarını kurabilir. Ekonomik durumları da Merkür'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile iyileşecek olan yay burçların iş hayatlarında zam alabilir ve imkanlarını daha iyi bir şekilde değerlendirebilir.

Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar aralık ayının ilk haftasında maddi kazanımları ile hayat standartlarını yükseltebilir ve daha iyi stratejiler kurarak çevresini etkileyebilir. Aynı zamanda yay burçlarının yapacakları çalışmalar geleceklerine ve sevdiklerine zaman ayırmalarını da sağlayacaktır. Oğlak burcuna Venüs'ün geçiş yapması onlara maddi anlamda katkı sağlayacak ve bu sahipleri haklarını almanın keyfini çıkaracaktır.

8 Aralık tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile ilişkileri gündeme gelecek olan yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar ilişki içerisinde yapmadıkları ya da yaptıklarının önemli bir hal alması ile yaşadıklarını anlamlandırabilir. Bu şekilde somut kararlar almaları mümkün olan burç sahipleri ortaklarından kime güvenmeleri gerektiğini görebilir ve yapacakları çalışmalardan gelir elde edebilir.

12-13 ve 14 Aralık tarihinde ise yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar iş ve kariyer konularında özellikle özenli bir şekilde davranmalı ve önlerine emin adımlar atmalıdır. Yine ikili ilişkilerin iyileştirmek adına fedakarlık yapabilecekleri bir dönem geçirmekte olan yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar aile içerisinde anlaşmazlık yaşamamak adına evlerini kime açtıklarına dikkat etmelidir. İşlerin umdukları gibi gitmediği zaman bu durumu farklı insanlara yüklememeleri gereken burs sahipleri kendi davranışlarına bakmalı ve hayal kurdukları zaman gerçekçi bir şekilde davranmalıdır.

Aralık ayının ortalarında içlerindeki ışığı keşfedecek olan yay burçları kariyer hayatlarında ilerleme kat edebilmeleri için neyin gerekli olduğunda görebilir ve bunun için yeni planlamalar yapabilir. Bulundukları yerden memnuniyet duymayan burç sahipleri yerlerini değiştirmek için ilk adımı atabilir ve bu şekilde yeni bir plana başlayabilir. Araştırma yapmaları sonucunda bu yönde hak ettikleri teklifleri de kavuşacak olan yay burçları yükselen burcu yay olanlar hareketli bir ay geçirecektir.

Yay burçlarının yönetici gezegenleri olan Jüpiter'in Koç burcuna geçiş yapması ile burç sahipleri enerjilerinin arttığında görecektir. Mutluluklarına ve kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek olan yay burçları kendilerini ön plana bu dönemde çıkartacaktır. Bunun yanı sıra yenilik ve yatırım gibi fırsatları da değerlendirmeleri gereken burç sahipleri eskiye göre iş hayatlarında daha rahat adımlar atabilir. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar eksiklerinden utanmamaları gerektiğini görmeleri sonucunda kendilerine farklı bir bakış açısı ile bakacaktır.